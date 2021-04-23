Турцию закрыли до 1 июня 2021: можно ли вернуть все деньги за оплаченный тур?
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Турцию закрыли до 1 июня 2021: можно ли вернуть все деньги за оплаченный тур?

2:00:044/23/2021,Мария РодченковаФото: https://pixnio.com/
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Всего в Турцию купили туры до 1 июня более 500 тысяч россиян, половина на майские праздники. Ассоциация туроператоров России оценила общую стоимость забронированных туров в Турцию в 32 млрд рублей.

Если человек купил тур, то вернуть деньги ему будет намного сложнее. Так, Ростуризм порекомендовал переносить туры на другие даты или заменять направление поездки

12 апреля 2021 года правительство России закрыло границы с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Многие россияне планировали отдых именно в этот период, купили билеты и полностью оплатили туры. О том, можно вернуть полную сумму за авиаперелет и тур в Турцию - в нашем материале.

Некоторые авиакомпании заявили, что готовы вернуть полную стоимость билетов. Например, повезло тем россиянам, которые покупали их у “Уральских авиалиний”, а “Аэрофлот” пообещал возместить пассажирам стоимость авиабилетов на рейсы из Москвы в Стамбул, Анталью, Бодрум и Даламан и из Санкт-Петербурга в Анталью. Компания “Победа” вернет деньги за билеты на банковскую карту в течение семи дней или на депозитный счет в личном кабинете. Другие авиакомпании пока не приняли окончательного решения.

Если человек купил тур, то вернуть деньги ему будет намного сложнее. Так, Ростуризм порекомендовал переносить туры на другие даты или заменять направление поездки. При этом, чтобы полететь в другую страну придется немало доплатить - поездка на Кубу или на Мальдивы, которые сейчас открыты для туристов, стоят намного дороже. Некоторые туроператоры согласны аннулировать тур, но оставить деньги на депозитном счету, чтобы человек воспользовался ими позже. Полностью вернуть деньги очень сложно и долго. Несмотря на то, что Ростуризм рекомендовал возвращать средства, если туристу не подошли другие варианты, операторы делают это очень неохотно. К тому же, на рассмотрение заявление о возврате средств туроператору отводиться 90 дней, поэтому даже если деньги вернут, это будет нескоро.

В то же время, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин сообщил, что деньги за аннулированные туры вернуть будет невозможно - при расторжении договора туроператор будет применять штрафные санкции из-за своих расходов. Они могут достигать от 25 до 100% стоимости тура.

Чтобы попытаться отменить тур, гражданам необходимо предоставить письменное заявление в турфирму, указав в нем причину расторжения договора и требование вернуть средства. К заявлению нужно прикрепить все документы, в том числе документ об оплате тура. Если туроператор отказывается возвращать средства, то можно обжаловать это решение в суде.

В последние дни активно обсуждается открытие границ с Египтом, куда можно будет полететь примерно по тем же ценам, что и в Турцию, но авиасообщение пока не возобновили. Больше всего повезло тем, кто планировал ехать самостоятельно, потому что можно лично связаться с отелем и вернуть деньги на забронированные даты, даже если не целую сумму, то хотя бы часть. Также можно вместо заграницы поехать на один из курортов России, однако некоторые эксперты считают, что они не выдержат наплыва туристов. Уже сейчас в Крыму существует дефицит хороших мест в отелях, потому их бронировали еще с февраля.

Всего в Турцию купили туры до 1 июня более 500 тысяч россиян, половина на майские праздники. Ассоциация туроператоров России оценила общую стоимость забронированных туров в Турцию в 32 млрд рублей. Бронь сделали примерно 600 тысяч человек. По данным Ростуризма, сейчас на территории Турции отдыхают до 30 тысяч граждан России.

 

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