Кому категорически нельзя пить алкоголь?

Наукой давно доказано, что алкоголь оказывает сильное негативное влияние на организм человека, хотя в некоторых исследованиях отмечается, что, например, бокал красного вина может укрепить сердечно-сосудистую систему. И все же есть категория граждан, которым спиртное категорически запрещено.
Этиловый спирт - это крайне токсичное ядовитое вещество. Его молекулы быстро всасываются в кровь, легко проникают в клеточные мембраны любых тканей, а также в нервные клетки, тем самым разрушая центральную нервную систему. Из-за воздействия вредных веществ в алкоголе, организм человека, который его часто употребляет, изнашивается в два раза быстрее. Происходит это, потому что этиловый спирт влияет абсолютно на все системы и органы, тем самым ослабляя иммунитет и провоцируя развитие различных заболеваний.
Первым последствием частого употребления алкоголя является ухудшение памяти, при этом, согласно научным данным, один стакан спиртного напитка способен убить в мозге 1000-2000 клеток, что со временем приводит к необратимым последствиям и нарушениям мозговой деятельности. Также алкогольные напитки поражают поджелудочную железу, желудок, пищевод, однако больше всего страдает печень. Именно она вынуждена перерабатывать спиртовые молекулы, со временем при частом употреблении алкоголя орган изнашивается, что может привести к алкогольному гепатиту и циррозу, асциту (жидкость в животе), потом идет бактериальный перитонит. Далее поражается весь организм: мозг, увеличивается селезенка, возникает функциональная почечная недостаточность, анемия.
Алкоголь негативно воздействует и на сердечно-сосудистую систему. По статистике, 45% пьющих людей умирают от инфарктов. Также алкоголь склеивает эритроциты в крови, что приводит к образованию тромбов, что тоже грозит развитием сердечного приступа. Спиртное влияет и на мужскую потенцию, приводит к снижению половой активности и фертильности.
По-хорошему, пить алкогольные напитки не следует никому, но есть некоторые люди, которым это категорически запрещено.
- В первую очередь, пить алкоголь нельзя людям, страдающим заболеваниями печени, гепатитом, циррозом, — рассказал “Курьер. Среда. Бердск” врач Владислав Павленков. - Печень разрушает молекулы спирта, а у больных этот орган уже поражен, из-за этого организм плохо воспринимает и разрушает алкоголь. Также спиртное не рекомендуется людям, страдающим артериальной гипертензией, потому что оно повышает давление и способствует его скачкам. Алкоголь нельзя пить и тем, у кого есть заболевания поджелудочной железы - его употребление влияет на выработку ферментов, которые у этих людей и так в недостатке. Плюс идет большая нагрузка на саму поджелудочную. Нельзя употреблять алкоголь больным диабетом, так как он содержит много сахара, что может увеличивать уровень сахара в крови.
Алкогольные напитки запрещены во время приема многих лекарств, начиная от антибиотиков и заканчивая антидепрессантами. Во время беременности даже малые дозы напитка могут привести к непоправимым последствиям для будущего ребенка.