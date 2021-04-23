Производственный календарь на май 2021: как отдыхаем на майские праздники

Нормы рабочего времени
Количество дней
Календарные дни 31
Рабочие дни 19
Выходные и праздничные дни 12
Рабочее время (количество часов) 40-часовая неделя 152 36-часовая неделя 136,8 24-часовая неделя 91,2
Нормы рабочего времени
Согласно производственному календарю России, в мае 2021 года в стране 19 рабочих и 12 выходных и праздничных дней.
Нормы продолжительности рабочего времени:
при 40-часовой рабочей неделе – 152 часа (19 x 8, где 19 – количество рабочих дней, 8 – длительность рабочей смены);
при 36-часовой – 136,8 часа (19 x 7,2);
при 24-часовой – 91,2 часа (19 x 4,8).
В 2021 году отдыхаем с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, но многих интересует, за какие дни платят двойную оплату? Так вот двойная оплата труда начисляется за работу именно в праздники - 1 и 9 мая.
22 апреля прошла информация из уст министра Минтруда Антона Котякова, что есть предложение о продлении майских праздников, но пока официальных решений по этому вопросу нет.