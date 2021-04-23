Сегодня, 23 апреля, погода порадует жителей Бердска. По данным метеорологов, сегодня в городе не будет снега и дождя. Температура воздуха днем составит +6, +11°С.В ночь на 23 апреля в Новосибирской области столбик термометра опустился до -2, -7°С, местами до -12°С. Но все же днем будет небольшая облачность. При этом ветер ожидается северо-восточный, местами с порывами до 13 м/с.
Самый точный прогноз погоды в Бердске на 23 апреля
8:15:484/23/2021
Ветер ожидается северо-восточный, местами с порывами до 13 м/с.
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