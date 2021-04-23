Музыку Чайковского вместо гимна России включат на играх в Токио и Пекине

В МОК - Международном олимпийском комитете приняли решение использовать произведение Чайковского вместо гимна РФ на Олимпиаде в Токио и Пекине. Об этом сообщили в Олимпийском комитете России 22 апреля, в четверг.
- Завершился непростой процесс всех согласований с Международным олимпийским комитетом. Хочу поблагодарить своих коллег из МОК и ОКР за совместную работу, - прокомментировал Президент ОКР Станислав Поздняков.
Таким образом, в ближайшее время, Олимпийский комитет уведомит все международные спортивные федерации, в том числе Международный параолимпийский комитет.
Отмечается также, что сначала Россия хотела использовать песню "Катюша", как национальный гимн страны на Олимпиаде в Токио, но министр спорта России Олег Матыцин предложил более подходящий вариант - мелодию из Первого концерта для фортепиано Петра Ильича Чайковского, такое предложение сразу утвердили.
- С сегодняшнего дня у нашей Олимпийской команды есть все элементы айдентики. Флаг Олимпийского комитета России с цветами нашего триколора. Официальная экипировка, легко узнаваемая как для наших соотечественников, так и для болельщиков любой другой страны даже без каких-либо надписей. И вот теперь музыкальное сопровождение, мелодия, под которую будут чествовать российских олимпийцев в Токио и Пекине, - добавил Поздняков.
Помимо этого, в конце этого месяца будет решаться предложение Олега Матыцина использовать эту мелодию также и на церемонии награждения
- В связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн, отмечают в ТАСС.