Музыку Чайковского вместо гимна России включат на играх в Токио и Пекине
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Музыку Чайковского вместо гимна России включат на играх в Токио и Пекине

9:22:374/23/2021Фото: lv.sputniknews.ru
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Сначала Россия хотела использовать песню "Катюша", как национальный гимн страны на Олимпиаде в Токио, но министр спорта России Олег Матыцин предложил более подходящий вариант - мелодию из Первого концерта для фортепиано Петра Ильича Чайковского, такое предложение сразу утвердили.

В конце этого месяца будет решаться предложение Олега Матыцина использовать эту мелодию также и на церемонии награждения


В МОК - Международном олимпийском комитете приняли решение использовать произведение Чайковского вместо гимна РФ на Олимпиаде в Токио и Пекине. Об этом сообщили в Олимпийском комитете России 22 апреля, в четверг.

- Завершился непростой процесс всех согласований с Международным олимпийским комитетом. Хочу поблагодарить своих коллег из МОК и ОКР за совместную работу, - прокомментировал Президент ОКР Станислав Поздняков.

Таким образом, в ближайшее время, Олимпийский комитет уведомит все международные спортивные федерации, в том числе Международный параолимпийский комитет.
Отмечается также, что сначала Россия хотела использовать песню "Катюша", как национальный гимн страны на Олимпиаде в Токио, но министр спорта России Олег Матыцин предложил более подходящий вариант - мелодию из Первого концерта для фортепиано Петра Ильича Чайковского, такое предложение сразу утвердили.

- С сегодняшнего дня у нашей Олимпийской команды есть все элементы айдентики. Флаг Олимпийского комитета России с цветами нашего триколора. Официальная экипировка, легко узнаваемая как для наших соотечественников, так и для болельщиков любой другой страны даже без каких-либо надписей. И вот теперь музыкальное сопровождение, мелодия, под которую будут чествовать российских олимпийцев в Токио и Пекине, - добавил Поздняков.

Помимо этого, в конце этого месяца будет решаться предложение Олега Матыцина использовать эту мелодию также и на церемонии награждения

- В связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн, отмечают в ТАСС.

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