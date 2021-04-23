Путин готов встретится с Зеленским

Президент России Владимир Путин сделал заявление на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которая состоялась 22 апреля в Москве. По словам главы государства, он готов принять на встрече президента Украины Владимира Зеленского в Москве. Владимир Владимирович отметил, что на переговорах готов обсудить развитие двусторонних отношений.
- Если президент Зеленский хочет начать восстановление отношений, то мы будем это только приветствовать, — сказал президент России.
Владимир Путин отметил при этом, что если Зеленский намерен проговорить о проблемах Донбасса, то сначала президенту Украины нужно провести переговоры с лидерами ДНР и ЛНР. И только потом обсуждать эти вопросы с третьими странами.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Зеленский разместил видео на своей странице в соцсетях, где сделал предложение Путину о встрече "в любой точке украинского Донбасса, где идет война".