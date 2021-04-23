Жителям Казахстана упростили въезд в Россию

Жители Казахстана теперь могут прилететь в Россию из других стран.
Правительство России вынесло распоряжение от 14 апреля, предусматривающее такой порядок. Об этом свидетельствуют данные Министерства иностранных дел Казахстана.
- Граждане Казахстана свободно и без дополнительных условий могут прилетать в Россию авиарейсами из государств, с которыми Россия возобновила регулярное пассажирское авиасообщение, — сообщает ведомство.
Отмечается, что сейчас можно улететь из России в Казахстан, Швейцарию, Египет, Мальдивы, ОАЭ, Киргизию, Республику Корею, Кубу, Сербию, Японию, Сейшельские Острова, Эфиопию, Вьетнам, Индию, Катар, Финляндию, Азербайджан, Армению, Грецию, Сингапур, Венесуэлу, Германию, Сирию, Таджикистан, Узбекистан, Шри-Ланку. В Великобританию и Турцию авиасообщение приостановлено до 1 июня 2021 г., в Танзанию на неопределенный срок.
- При въезде в Россию иностранным гражданам требуется справка с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, выданная не ранее чем за 72 часа до пересечения границы, — подытожили в министерстве.