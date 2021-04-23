Открытки с 1 Мая Советских времен

Представляем вашему вниманию ностальгические ретро-открытки с 1 Мая времен СССР от разных художников. Посмотрите, как это было красиво и масштабно!
Отправьте ваших знакомых в молодость и детство - отправьте им такую открытку - им будет очень приятно!
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Поздравляю с 1 Мая!
Счастья, радости желаю.
Каждый день пусть будет крут,
Пусть любимым будет труд.
Ведь любимая работа —
Это вовсе не забота.
Это счастье, не беда.
Поздравляю с Днем труда!
В этот чудный день весенний
Классным будет настроенье.
С Первомаем! С Днем труда!
Будьте счастливы всегда!
***
Светлый день в начале мая —
Праздник мира и труда.
Вам я счастья пожелаю
И здоровья на года,
Долгих лет, любви без края,
Улыбаться, не грустить
И, улыбкою сверкая,
С позитивом жизнь прожить!
Тепло на душе, и ликует страна.
С Праздником Мира, Весны и Труда!
Пусть будет удача, пусть будет везение,
Успех не покинет вас и вдохновение!
Работа пусть кажется делом любимым,
В семье будет всё так спокойно и мирно.
Пусть хватит здоровья на долгие годы,
Пусть мимо проходят любые невзгоды.
Улыбок, добра и тепла вам сейчас!
Ведь 1 Мая! Так с праздником вас!
Поздравляю с Первомаем!
Пусть весенний день сияет!
Пусть же радует всегда
Праздник мира и труда!
Пусть природа зеленеет,
Пусть душа от счастья млеет,
Праздник весело встречай
И цвети, как этот май!
С Первомаем, с Днем труда,
С праздником весенним!
Жизнь пусть радует всегда
Ярким настроением.
Солнце жаркое пускай
Будни освещает,
Станет вся земля как рай —
Ярче, чем в мечтаниях!
С Первомаем поздравляю!
Пусть все ладятся дела.
И от всей души желаю
Здоровья, мира и тепла.
Плюс успехов и везения,
Будьте счастливы всегда.
Целей всех Вам исполнения,
Любви, достатка и добра.
В труде наша радость, в труде наш успех,
В труде наше общее дело на всех!
В трудах и заботах проходят года,
Но можно ли что-то достичь без труда?
Достоин трудящийся славы, почета
И праздника, чтоб отдохнуть от работы!
Пусть праздник как-то подзабыли...
Остался День Весны, Труда.
Зато все помнят, как ходили
Давно со стягами. Тогда
Решали мы про транспаранты,
А нынче кто их понесет?
В петличках ленточки и банты,
От них избавились и всё...
Куда же праздники уходят?
... Уходят, видно, на покой...
Разумно всё, но помним вроде —
У нас ведь праздник был такой!
Праздник весенний Весны и Труда
Отметим мы так, как хотелось всегда!
Зацветших деревьев кружит аромат,
Даря настроение всем встречным подряд.
Работа сегодня пускай подождет,
А дождик, чуть брызнув, скорее пройдет.
В небес синеве разливаясь, лучи
От счастья, весны дарят людям ключи.
Кружат пусть вам голову шутки и смех,
Разных забав вам и шумных потех!
Удачи всем, пусть у всех будет успех!
Мир, труд, май — кричим мы дружно,
Мир, труд, май — пришла весна!
Пусть не будет впредь Вам скучно,
Будет радости сполна.
Мир царит пускай и счастье,
И в семье живёт любовь.
Стороной пройдут ненастья,
И чтоб каждый был здоров.
Труд приносит вдохновение,
Силы Вам на все дела
И зарплаты повышения,
Чтоб карьера в гору шла.
Пусть весна тепло подарит,
Все исполнятся мечты.
Каждый день красивым станет,
Счастье ждёт Вас впереди.
Сегодня с Праздником Весны, Труда
Мы вас душевно поздравляем!
Желаем радости, добра,
Покоя, мира и тепла.
Улыбок искренних, родных,
Внимания, заботы близких.
И на своем пути встречать
Людей лишь честных и приличных.
Желаем искренне здоровья.
Творить, работать, процветать.
Пусть полон будет дом веселья,
Сегодня праздник — Первомай!
"Открытки художников СССР: А. Любезнов, В. Чернецов, В. Воронин, В. Волошко, О. Криворучко, А. Чаузов, В. Пономарёв, Б. Бельтюков, Б. Пармеев, Т. Панченко, А. Жребин, С. Горлищев, Л. Кружкова, Н. Смирнова, Г. Комлев, В. Мартынов, Ю. Арцименев, И. Дергилёв, Н. Колесников, В. Горелов, П. Пашков, П. Кудрявцев, Ю. Левиновский"
Источник: pozdravok.ru