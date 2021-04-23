Педофила из Сибири отправили в колонию на 24 года за изнасилование 7 девочек
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Педофила из Сибири отправили в колонию на 24 года за изнасилование 7 девочек

10:26:474/23/2021Фото: pixabay.com
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Первое преступление мужчина совершил в 2011 году, в отношении своей неродной дочери.

Жертвами стали его падчерицы и их подруги



Два года мужчина насиловал своих падчериц и их подруг в Кузбассе. Об этом установили сотрудники СК Российской Федерации. Выяснилось, что житель Кузбасса изнасиловал с 2016 по 2018 год семь несовершеннолетних девочек. Жертвами стали его падчерицы и их подруги. Первое преступление мужчина совершил в 2011 году, в отношении своей неродной дочери.

Запуганные девочки боялись рассказать об этом родителям. Но случай обнаружился, когда одна из жертв насильника решила ответить осужденному в соцсети с планшета знакомых. Переписка была долгой и несла интимный характер. Знакомые увидели это и тут же сообщили родителям девочки.

36-летнего подозреваемого сразу задержали и провели психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала, что мужчина вменяемый, но у него выявлены расстройства сексуальных предпочтений в форме педофилии. В ходе следствия обвиняемый свою вину признал.

-Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 36-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней), п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней), ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц), — сообщается в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области.

Судом был вынесен приговор в виде заключения на 24 года в колонии строгого режима.


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