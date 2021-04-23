Онкобольным помогут в Бердске в новеньком центре на базе ЦГБ. Уже точно

Власть Новосибирской области сделала официальное заявление об открытии онкологического центра на базе ЦГБ Бердска. Это произойдет уже в 2021 году. Отмечается, что центры амбулаторной онкологической помощи появятся в больницах Барабинска и Тогучина. Эти вопросы обсуждали 22 апреля на совещании по развитию систем оказания онкологической и первичной медико-санитарной помощи, цифрового контура здравоохранения в рамках нацпроекта «Здравоохранение» под руководством первого заместителя губернатора Юрия Петухова.
Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Александр Колупаев сообщил, что на региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» в этом году потратят более 1 млрд 335 млн рублей. Для трех онкоцентров купят 46 штук специального оборудования и проведут ремонт.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", онкоцентр на базе ЦГБ Бердска будет располагаться в помещении поликлиники №2, которая находится в хирургическом корпусе, и в патологоанатомическом отделении. Оба здания располагаются по адресу: ул. Боровая, 109.
Предполагается, что благодаря сети онкоцентров, выявляемость рака на ранней стадии в 2024 году (до этого времени рассчитана программа) в Новосибирской области достигнет 63%. По официальным данным, в 2017 году этот показатель равнялся 53%. А летальность среди пациентов со злокачественными образовании понизится до 17,3% (в 2017-м было 24,6%). Согласно майским указам президента Владимира Путина от 2018 года, смертность от онкологии в Новосибирской области должна снизиться в 2024 году до 185 человек на 100 тыс. населения (в 2017-м было 217).