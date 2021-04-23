Обязаны ли идти до класса босиком забывшие сменку ученики школы №12 - ответ руководства из-за скандального видео

Заставляют ли детей разуваться и идти босиком до учебных кабинетов в школе №12 Бердска. На этот вопрос ответило руководство школы №12 "Курьер. Среда. Бердск".
Напомним, что родители учеников заявили о том, что стали свидетелем картины, когда руководство школы не пропускало дальше входа тех детей, которые пришли в учебное заведение без сменой обуви или бахил. Как говорили мамы и папы, детей даже заставили разуться. Родители учащихся недоумевали, почему в школе дети ходят в бахилах, ведь это не медицинское учреждение. Особую реакцию и негодование вызвало отсутствие термометрии на входе и хождение по бетонному полу в тоненьких носках.
Связаться директором школы Ириной Ачикаловой "Курьер. Среда. Бердск" на сегодняшний день не удалось ввиду посещения ею курсов.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Марина Барнашова рассказала, в чем видит причину неприятных высказываний родителей. По ее мнению, информация родителями искажена.
- Сейчас школа столкнулась с родителями, которые не хотят выполнять свои родительские обязанности. Ребенок должен в школе находится в сменной обуви, потому что это личная гигиена. Нужна же форма для занятий физкультурой? Я вообще не понимаю, почему родители возмущены. Я бы сама, как мама, сказала "спасибо" за то, что следят за здоровьем детей. Мне очень трудно понять, почему родители так поступают. Мы стоим на страже здоровья детей. Мы не только им даем знания, но еще и оберегаем их, чтобы выходя из школы, они могли дышать "нормальным носом". Мы хотим, чтобы не было аллергии от пыли, астмы и ножки детей были сухими, особенно у маленьких. Я, когда иду в школу вижу, как они по лужам бегают. Естественно, что у них все кроссовки мокрые. Побудь-ка в таких кроссовках целый день! Мы родителям сообщили о том, что в школе введена сменная обувь. В нашей школе она, как и во всех других образовательных учреждений России,- рассказала
Марина Барнашова.
Завуч сообщила, что учителя тоже носят сменную обувь с собой. Находиться на 5-6 уроков в сырой обуви невозможно. Как говорит Марина Анатольевна, в противном случае формируется благоприятная среда для размножения грибка. Бахилы, действительно, в школе есть.
- Бахилы есть. Те дети, которые оставляют сменную обувь в раздевалке, надевают их при входе, доходят до раздевалки, переобуваются в сменку и оставляют уличную обувь там же в бахилах. Мы не заставляем детей ходить в бахилах весь день. Вот для чего они нужны. Бахилы не должны приобретаться на средства школы. Это альтернативный вариант, если ребенок не хочет носить с собой сменную обувь. В классах школы сменка тоже храниться. Старшеклассники сделали себе шкафчики в кабинетах. Зимой там, действительно, стояла обувь, потому что она была чистая. И даже сейчас старшеклассники сами приносят бахилы, переобуваются, а уличную обувь складывают в пакет и оставляют в классе. Они это делают сами. Мы их не заставляем. В шкафчиках у них хранится и форма для занятий физкультурой, необходимые предметы для уроков технологии и ИЗО, - произнесла Марина Анатольевна в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 23 апреля.
Как сказала заместитель директора, та обувь, которая стоит в коридоре, не говорит о том, что детей заставляют разуваться. Ношение сменной обуви регламентируется приказом.
- Обувь в коридоре стоит сменная. Эта та обувь, которая валялась в раздевалках. Дети, особенно маленькие, ее разбрасывают. Мы поставили ее поближе для того, чтобы дети заходя с улицы могли взять и переобуться. Обувь и вещи, которые дети разбрасывают, мы подбираем. Они то на подоконнике оставят какую-нибудь кофточку, то еще что-то. В любой российской школе это есть. В любой садик не пропустят взрослого человека без бахил, потому что это детки,- считает завуч школы №12 Бердска.
Также стало известно, после предания огласке истории из 12 школы Бердска, неравнодушные родители приобрели за своей счет коробку бахил.
- Адекватные родители пришли и даже не назвали себя. Они сказали: "Возьмите, пожалуйста, если нужно детям, чтобы не поднимали конфликтов. И сейчас те дети, кто не взял, кто забыл сменку, мы предлагаем им эти бахилы. Раньше ребенок проходил до раздевалки переобувался, но раньше была зима. Был снег и было относительно чисто, а сейчас очень грязно. Ребята приходят в сапогах и с них просто куски грязи слезают. У нас есть замечательные родители. Мы им очень благодарны. Все-таки большая часть родителей абсолютна адекватна и понимает, для чего это делается. У нас в школе учатся дети-астматики, в том числе и те, которые находятся на инвалидности. Они дышать не могут от той пыли, которая поднимается. Представьте только: 400 детей и сколько у них грязной обуви! - прокомментировала замдиректора.
О вопросе термометрии завуч высказалась следующим образом:
- Термометия у нас каждое утро проводится. Я дежурю, как дежурный администратор, по понедельникам. Всех входящих в школу проверяю. У нас есть два прибора. Они лежат у нас на столе при входе. Мы ничего запредельного не просим. Мы просим соблюдать режим и гигиену, - отметила заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы Марина Барнашова.
Мать первоклассницы из школы №12 поведала "Курьер. Среда. Бердск", что родителей учащихся предупреждали о ношении с собой бахил.
- У меня в этой школе учится дочка в первом классе. Нас учитель предупредила с вечера, поэтому я дала бахилы. По сегодняшний день, дочь зайдя в школу, надевает бахилы, идёт до класса и там переобувается в сменную обувь. Дочери не говорили разуваться на входе и идти до кабинета в носках, потому, что она в бахилах. Многих детей, кто был не в курсе новых правил, заставили идти до классов в носках. Это правда. Дочка моей подруги являлась свидетелем этого и сама шла в колготках до класса! Она учится в девятом классе, но там и младшие классы босиком шлёпали. В общем все, кто не взял бахилы с собой, потому, что сменка находится в классе,- сказала мать первоклассницы Регина.
"Курьер. Среда. Бердск" направил запрос в министерство образования Новосибирской области с просьбой разъяснить, могут ли дети, забывшие сменную обувь, идти до класса босиком.
Мнения пользователей социальных сетей о школе №12 Бердска разделились.
Те, кто "против" сменки
- Какой-то театр абсурда! Как же наше поколение отучилось в школе без сменной обуви, без столовой, без планшетов? Ходили с тощими портфелями, а не так как сегодняшняя внучка таскает тяжеленный ранец и кучу сменной обуви,- оставил комментарий Аноним.
- А дети взяли такие и послушались. Именно поэтому необходимо учить детей слушать только маму с папой, а остальных на все нелепые требования слать лесом. Где это видано, чтобы по школе ходить босиком, тем более, что полы чистотой там не отличаются,- изрекла Алиса.
- Скоро начнут проверять нижнее белье,- подчеркнула Tali.
Те, кто "за" сменку
- Всегда была сменка. Помню как-то забыла дома сменку, так меня отправили за ней домой. На входе стояли дежурные и следили за порядком. На урок, конечно, опоздала, за это получила от учительницы, зато больше сменку не забывала. Это были 90-е годы. Сейчас вот такие мамашки выращивают тепличных детей, которые абсолютно не самостоятельные и не умеют отвечать за свои поступки! - промолвили анонимно.
- Что за нытики пошли? И опять же преувеличения в плане "босиком", делают из учителей извергов. Лучше бы глянул на своих детей на улице, как там они ходят, - высказался Константин.
- Уроком будет и в следующий раз не будут забывать. Что истерику устроили? Свои школьные годы вспомните, не поверю, что никто сменку не забывал. Таким же способом и наказывали за забывчивость.
- Я как-то на физру сменку забыл, ну ничего, в одних трусах и носках занимался. Домой пришёл, ещё и по мягкому месту получил, когда запись в дневнике увидели,- огласил Виктор.
"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий в школе №12 Бердска.