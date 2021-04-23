Наталья Водянова с сыном Лукасом прогулялась по Манежной площади
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Наталья Водянова с сыном Лукасом прогулялась по Манежной площади

10:16:304/23/2021Фото: Инстаграм Натальи Водяновой
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В Москве модель поделилась новостью о запуске сериала «Русские каникулы», в котором она участвует вместе с детьми.

Супермодель прилетела в Россию


Модель Наталья Водянова приехала в Россию и прогулялась с 19-летним сыном Лукасом по центру Москвы.

Напомним, что Водянова замужем за миллиардером Антуаном Арно, они с детьми живут во Франции.

В Москве модель поделилась новостью о запуске сериала «Русские каникулы», в котором она участвует вместе с детьми.

Фотографии мамы и сына сделал известный фотограф Герман Ларкин. «Очень красивые», «Прекрасная мама и прекрасный сын», «Красивая семья», «Ваш сын — настоящий красавчик», — написали поклонники в комментариях.

Отметим, что Лукас родился в 2001 году в первом браке Натальи с англичанином Джастином Портманом.

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прогулкаВодяноваМоскваа
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