Наталья Водянова с сыном Лукасом прогулялась по Манежной площади

Модель Наталья Водянова приехала в Россию и прогулялась с 19-летним сыном Лукасом по центру Москвы.
Напомним, что Водянова замужем за миллиардером Антуаном Арно, они с детьми живут во Франции.
В Москве модель поделилась новостью о запуске сериала «Русские каникулы», в котором она участвует вместе с детьми.
Фотографии мамы и сына сделал известный фотограф Герман Ларкин. «Очень красивые», «Прекрасная мама и прекрасный сын», «Красивая семья», «Ваш сын — настоящий красавчик», — написали поклонники в комментариях.
Отметим, что Лукас родился в 2001 году в первом браке Натальи с англичанином Джастином Портманом.