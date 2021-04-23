Отношения с США вернулись в эпоху холодной войны, заявил Медведев

Дмитрий Медведев прокомментировал нынешние отношения России и США, сообщают РИА Новости.
- За последние годы отношения России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации, по сути — вернулись в эпоху холодной войны. Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов — все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности", - отметил зампред Совбеза.
Медведев вспомнил Карибский кризис 1962 года – в то время в ответ США Советский союз выстраивал наступательное вооружение на Кубе. Американцы тогда продолжили вступать в противостояние – взяли остров в блокаду, собрали военные корабли и планировали вторжение.
Он говорит о двух главных аспектах, которые проявились во время этого кризиса.
- Долгосрочный ответ — это не только появление ракет у берегов Соединенных Штатов. Прежде всего, это был показ и, что еще важнее, осознание западными странами инфраструктурных возможностей нашего государства по развертыванию в короткие сроки военных баз в любой точке мира, — добавил Медведев.
Второй аспект, по мнению зампреда, в том, что "ситуация, находящаяся "в пяти минутах от войны", была спасена лидерами двух сверхдержав, сохранившими трезвость оценки ситуации, признавшими и принявшими "мудрость" компромисса, а следовательно — готовыми идти на уступки". Политик добавил, что когда-то главы государств общались напрямую, когда-то нет, но "в любом случае между СССР и США был равноправный диалог, осуществляемый не через язык угроз и ультиматумов".