Врачи умоляют Навального немедленно прекратить голодовку

Медики, которые лечили Навального на свободе, призывают политика прекратить опасную для жизни протестную акцию. Алексей голодает уже 23 дня, настаивая на том, чтобы к нему пустили независимых врачей.
Специалисты подготовили медицинское заключение для лечащих врачей Навального, которое передадут через адвокатов.
- В соответствии с нашими просьбами и клиническими рекомендациями было проведено необходимое исследование (электронейромиография), проведены консультации нейрохирурга и главного внештатного нефролога и главного невролога Владимирской области, - отмечают медики.
Врачи обратились к Навальному с просьбой немедленно прекратить голодовку во избежание страшных последствий.
- Мы понимаем, что дальнейшее голодание может нанести существенный вред здоровью Навального и может привести к самому печальному исходу — к смерти. Учитывая симптомы почечной недостаточности, тяжелую неврологическую симптоматику, тяжелую гипонатриемию, которая может привести к диффузному отеку мозга, дальнейшим тяжелым неврологическим нарушениям в виде судорожного синдрома и угнетения сознания до уровня комы, мы понимаем: если голодовка будет дальше продолжаться даже минимальное время, к сожалению, нам вскоре лечить будет просто некого.
Медики объяснили, что предприняли все попытки попасть к Алексею и понимают, что их требования не выполнят.
- Тот факт, что даже для элементарного допуска гражданских врачей и проведения необходимых по клиническим рекомендациям обследований нашему пациенту пришлось рисковать своей жизнью, останется на совести тех, кто препятствовал получению им необходимой медицинской помощи, - говорится в обращении.