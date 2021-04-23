Врачи умоляют Навального немедленно прекратить голодовку
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Врачи умоляют Навального немедленно прекратить голодовку

11:32:014/23/2021Фото: pixabay.com
0

Навальный держит голодовку же 23 дня, требуя пустить к нему независимых врачей.

«Нам вскоре лечить будет просто некого»


Медики, которые лечили Навального на свободе, призывают политика прекратить опасную для жизни протестную акцию. Алексей голодает уже 23 дня, настаивая на том, чтобы к нему пустили независимых врачей.

Специалисты подготовили медицинское заключение для лечащих врачей Навального, которое передадут через адвокатов.

- В соответствии с нашими просьбами и клиническими рекомендациями было проведено необходимое исследование (электронейромиография), проведены консультации нейрохирурга и главного внештатного нефролога и главного невролога Владимирской области, - отмечают медики.

Врачи обратились к Навальному с просьбой немедленно прекратить голодовку во избежание страшных последствий.

- Мы понимаем, что дальнейшее голодание может нанести существенный вред здоровью Навального и может привести к самому печальному исходу — к смерти. Учитывая симптомы почечной недостаточности, тяжелую неврологическую симптоматику, тяжелую гипонатриемию, которая может привести к диффузному отеку мозга, дальнейшим тяжелым неврологическим нарушениям в виде судорожного синдрома и угнетения сознания до уровня комы, мы понимаем: если голодовка будет дальше продолжаться даже минимальное время, к сожалению, нам вскоре лечить будет просто некого.

Медики объяснили, что предприняли все попытки попасть к Алексею и понимают, что их требования не выполнят.

- Тот факт, что даже для элементарного допуска гражданских врачей и проведения необходимых по клиническим рекомендациям обследований нашему пациенту пришлось рисковать своей жизнью, останется на совести тех, кто препятствовал получению им необходимой медицинской помощи, - говорится в обращении.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
голодовкаврачинавальный
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Стоит Навальному прекратить голодовку?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    23 апреля – День английского языка: красивые открытки и поздравления в СМС
    11:20:01 4/23/2021
    23 апреля – День английского языка: красивые открытки и поздравления в СМС
    Отношения с США вернулись в эпоху холодной войны, заявил Медведев
    10:56:21 4/23/2021
    Отношения с США вернулись в эпоху холодной войны, заявил Медведев
    БердскНочные полеты вертолетов жутко напугали жителей Бердска. Что произошло, рассказываем
    10:38:16 4/23/2021
    Ночные полеты вертолетов жутко напугали жителей Бердска. Что произошло, рассказываем
    Педофила из Сибири отправили в колонию на 24 года за изнасилование 7 девочек
    10:26:47 4/23/2021
    Педофила из Сибири отправили в колонию на 24 года за изнасилование 7 девочек
    Точный гороскоп на пятницу 23 апреля 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
    10:20:29 4/23/2021
    Точный гороскоп на пятницу 23 апреля 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
    Наталья Водянова с сыном Лукасом прогулялась по Манежной площади
    10:16:30 4/23/2021
    Наталья Водянова с сыном Лукасом прогулялась по Манежной площади
    ЕГЭ-2021: расписание экзаменов утвердил Рособрнадзор
    10:15:16 4/23/2021
    ЕГЭ-2021: расписание экзаменов утвердил Рособрнадзор
    Жителям Казахстана упростили въезд в Россию
    9:59:45 4/23/2021
    Жителям Казахстана упростили въезд в Россию
    БердскОнкобольным помогут в Бердске в новеньком центре на базе ЦГБ. Уже точно
    9:51:25 4/23/2021
    Онкобольным помогут в Бердске в новеньком центре на базе ЦГБ. Уже точно
    Глава ЛНР готов лично встретится с Зеленским
    9:26:04 4/23/2021
    Глава ЛНР готов лично встретится с Зеленским