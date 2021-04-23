"Грибок ползет по стенам": Месяц таскают ведрами талый снег из-за гнилой крыши жители общежития №102 по ул. Боровой в Бердске. Не дождались обещанного ремонта

Дом, который стоит без крыши, ждет ремонта кровли. Жильцы пятиэтажки со страхом ждут дождей. Пять последних лет крыша течет постоянно. Вода бежит по стенам до первого этажа. Как уже писал «Курьер. Среда. Бердск» бывшее общежитие БЭМЗа, переданное на баланс города, не переживет ещё одну зиму без крыши — его просто размоет. Жильцы 5 этажа собирают воду в тазики и ведра, за свой счет латают крышу над своими комнатами. Замену крыши сделали в соседнем доме, и люди, живущие в доме №102 по улице Боровая, надеются, что новая крыша будет у них.
В апреле 2021 года руководители УЖКХ Бердска обещали начать ремонт крыши. Но сегодня, 23 апреля 2021 года, в доме тишина. - Никто ничего не делает. Сидим, боимся, что дождь пойдет. Пережили снег, теперь новый ужас — дождь. Тишина. Никакой даже материал не поднимали на крышу, какой ремонт. Ничего там не ведется,- рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сегодня жительница 5 этажа Ольга. Стены в доме не просохли от таявшего снега, грибок ползет по стенам. - Спасите наш дом и нас, - говорит от лица жителей Ольга.
Ведущий инженер УЖКХ Бердска Денис Останин обнадежил волнующихся жильцов дома №102 по улице Боровой.
- Работа начнется в ближайшие дни. В выходные дни уже приходит часть материала. Самое главное — надо убрать мусор. Всё, что находится на крыше, нужно снять и спустить вниз, при этом сохранить чистоту вокруг дома, не повредить ничего. Мусора очень много, поэтому поставим специальные механизированные лебёдки, уже произведена оплата. Уже заказаны мусорные контейнеры. Подписаны акты передачи дома под капитальный ремонт. Крыша будет разобрана полностью: вскрываем ее до перекрытия, швы все промазываем, зачеканиваем, делаем гидроизоляцию и полностью восстанавливаем кровлю. Так что жителям не придется бояться дождя, - ответил «Курьер. Среда. Бердск» Денис Владимирович 23 апреля.