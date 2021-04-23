В Новосибирске неадекватный мужчина запинал водителя в машине. Смотрите видео

На перекрёстке Серебренниковской и Кривощёковской в Новосибирске агрессивный мужчина избил водителя ногами в его собственной машине.
- Мужчина в течение двух минут избивал ногами водителя седана KIA Rio на глазах его собственного пассажира и случайных очевидцев, - сообщают очевидцу инцидента.
Получив удовлетворение, агрессор сел за руль стоявшего неподалёку чёрного кроссовера BMW. Причины конфликта остались за кадром записи, присланной подписчиком, передает «АСТ-54» на странице "ВКонтакте".
На опубликованном видео сообщества "АТС-54" видно, как свидетель происшествия подъехал к уже разгоравшемуся конфликту, его камера зафиксировала неадекватное поведение мужчины. Сначала он пытался ударить человека через окно машины, а затем открыл дверь и стал пинать человека, пытаясь вытянуть его из транспорта на землю.
Причины конфликта остались неизвестными, но подписчики под видео не остались равнодушными и выразили свое возмущение:
- Ребята, если на вас вот такое вот нападает, включайте заднюю скорость и как влупите в это чёрное ведро со всей дури или развернитесь и наедьте на этого агрессора. Терпеть такое, это себя не уважать. Вот честно вообще плевать на последствия. Будьте решительнее, в состоянии аффекта вы сможете поставить таких на место. Поверьте.
Помимо этого, горожане посоветовали всегда иметь при себе перцовый баллончик, чтобы не допустить такого в дальнейшем.