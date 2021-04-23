Как Украина повлияла на развал СССР, признался соратник Горбачева
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23.04
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Как Украина повлияла на развал СССР, признался соратник Горбачева

12:04:234/23/2021Фото: commons.wikimedia.org
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Он сказал, что нежелание руководства Украинской ССР подписывать союзный договор предопределило неудачу соглашения.

Соратник первого президента СССР


Помощник первого президента СССР Виктор Мироненко объяснил в интервью «Ленте.ру» какую роль Украина сыграла в развале Союза.

Напомним, что Мироненко был первым секретарем ЦК ВЛКСМ (1986-1990 г), членом ЦК КПСС (1988 - 1990-й), народным депутатом СССР (1989 – 1991).

Политик отметил, когда возник вопрос о возможности Союза без участия Украины, Леонид Кравчук решил не подписывать новый союзный договор. По его мнению, к неудаче привел именно этот отказ руководства Украинской ССР.

- Если бы Украина повела себя по-другому, то, наверное, по-другому вел бы себя и Ельцин, и Российская Федерация, и другие. Конечно, уже нельзя было вернуть тех, кто к тому времени откололся, — прибалтов, Закавказье. Но ядро было бы сохранено, — отметил Мироненко.

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