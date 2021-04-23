1 мая – окончание Великого поста 2021: что едят православные верующие на Страстной неделе

Сразу после празднования Вербного воскресенья, то есть 26 апреля 2021 года, у православных начинается Страстная неделя. Это самая строгая неделя Великого поста.
Каждый день наполнен своим особым смыслом и ежедневно в храмах идут богослужения, приуроченные к событиям каждого дня.
Великий пост в 2021 году закончится 1 мая в субботу - это последний день Великого поста, а 2 мая православные будут отмечать Великий праздник у всех христиан - Пасху.
Основное отличие этой недели Великого поста заключается в том, что в Страстную пятницу рекомендовано выдерживать очень строгий пост в дань памяти страданий Христа. В этот день полагается только поддерживать силы самыми простыми продуктами. Как правило, это хлеб и вода.
Священнослужители призывают всех адекватно оценивать свое состояние здоровья и поститься по мере своих сил. Голодать не нужно в этот день. Господу не нужны такие ваши жертвы, ибо пост должен быть в радость, а не приводить вас к болезням.
В понедельник, среду и пятницу - разрешено сухоядение. В этот день едят холодные продукты, не подвергающиеся температурной обработке. Это овощи и фрукты. Можно сухофрукты, мед, орехи.
Во вторник и среду разрешена горячая пища. В ходи идут постные супы, каши, бобовые блюда, тушеные овощи, маринованные заготовки, чай, компот, кисель, морсы, постная выпечка.
В субботу разрешается горячая пища с добавлением растительного масла. Вечером начинается последняя служба в храмах в период Великого поста. В воскресенье начинается разговение и празднование Пасхи.
По традиции пасхальную трапезу начинают с ломтика яйца и кусочка кулича. Затем приступают к основной трапезе.