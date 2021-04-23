Злодей надругался над пенсионеркой при муже-инвалиде из-за алиментов
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Злодей надругался над пенсионеркой при муже-инвалиде из-за алиментов

1:33:544/23/2021Фото: pixabay.com
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Обвиняемый в порыве ярости вырвал дверь вместе с задвижкой. И зашел в дом, нарушив закон о неприкосновенности жилья. На этом его преступления не остановились.

тюрьма колючая проволока
Злодей, изнасиловавший пожилую односельчанку при муже-инвалиде, приговорен к лишению свободы


Суд Чойского района признал виновным 41-летнего мужчину, который ворвался в дом к пенсионерке и жестоко изнасиловал при ее слепом супруге-инвалиде. Преступление произошло в середине лета 2020 года. Мужчина, с намерением отомстить 60-летней женщине за ее жалобу приставам об неуплате злоумышленником алиментов на их общего ребенка, в состоянии опьянения дождался ночи и пошел выяснять отношения с женщиной к ней домой.

Он попытался войти внутрь, но хозяйка дома отказалась впустить его. Тогда обвиняемый в порыве ярости вырвал дверь вместе с задвижкой. И зашел в дом, нарушив закон о неприкосновенности жилья. На этом его преступления не остановились. Не пытаясь договориться, он напал на женщину, зная, что в доме находится престарелый супруг пенсионерки, который не может сам передвигаться и является инвалидом по зрению.

Судом было принято решение о признании мужчины виновным в незаконном проникновении в чужое жилье, а также в совершении изнасилования с применением насилия и назначил ему наказание в виде 5 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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