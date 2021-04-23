Въезд в Россию на 40 лет запрещен из-за участия в акциях протеста 122 иностранцам

122 иностранным гражданам запретили въезд на территорию России на 40 лет из-за участия в несанкционированных акциях в Москве, сообщает «Интерфакс».
Начальник управления по вопросам миграции МВД в столице Дмитрий Сергиенко объяснил, что данное решение принято на основании пункта 1 части 1 статьи 27 Федерального закона 114 «О порядке въезда, выезда».
В каких именно протестных мероприятиях участвовали иностранные граждане не уточняется.
Напомним, что 21 апреля по всех стране прошли несогласованные акции протеста. В МВД призывали протестующих отказаться от участия. По информации ведомства, в 29 российских городах количество граждан, вышедших на улицы, составило 14,4 тысячи человек.