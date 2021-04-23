Не палите траву! Придем и оштрафуем!

Пал сухой травы, сжигания мусора - готов ли ты ответить за свой проступок? С приходом тёплого времени года количество выездов пожарных подразделений города Бердска увеличивается в несколько раз. Нестабильное состояние пожарной безопасности в весенне-летний период обуславливается, главным образом, резким ростом количества природных очагов возгораний.
В подавляющем большинстве случаев природные пожары являются следствием нарушения человеком требований пожарной безопасности. Особую тревогу вызывают выходные и праздничные дни, когда большинство граждан выезжают на свои дачные участки, отправляются на природу, при этом, пренебрегая элементарными правилами пожарной безопасности, разводят костры, забывая их погасить, бросают непотушенные сигареты в сухую траву. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Бердску обращает внимание граждан на неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности.
Чтобы не допустить пожаров из-за горения сухой травы: - не поджигайте сухую траву;
- не бросайте на землю горящие спички и окурки;
- не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их непотушенными;
- не разрешайте детям играть с пожароопасными предметами; - вокруг своего участка скосите сухую траву. Согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации:
- Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территории садоводства или огородничества) обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы. (п. 67 ППР в РФ).
- На территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым домам, объектам недвижимого имущества, относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать свалки горючих отходов. (п. 68 ППР в РФ);
- Руководитель организации, лица, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся объектами защиты, обеспечивают очистку объекта защиты от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. Зона очистки от сухой травы, веток, других горючих материалов и сухостойных деревьев вокруг костра, место размещения запаса дров и огнетушащих средств должны составлять не менее 2 метров. Не допускается разводить открытый огонь (костры) в местах, находящихся за территорией частных домовладений, на расстоянии менее 50 метров от объектов защиты.
После завершения мероприятия или при усилении ветра костер или кострище необходимо залить водой или засыпать песком (землей) до полного прекращения тления углей. На территории поселений, городских округов и внутригородских муниципальных образований, а также на расстоянии менее 1000 метров от лесов запрещается запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня. (п. 73 ППР в РФ);
Согласно действующего законодательства нарушение требований пожарной безопасности несет за собой административную, а если был нанесен крупный материальный ущерб, тяжелый вред здоровью либо гибель человека - уголовную ответственность. В случае обнаружения пожара незамедлительно сообщайте в пожарную охрану по телефону «101», «112» Вызов должен содержать четкую информацию о месте пожара, его причине и вероятной угрозе для людей.