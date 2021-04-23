Бердчане, носите маски, сейчас самое время! Весь центр Бердска в пылище!

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Оксана:
Бердчане, носите маски, сейчас самое время. Нет, ковид здесь ни при чем. Маски от вируса не защищают. А вот от пылюки, в которой утопает уже несколько дней весь центр, вполне защитят. Поэтому, все, кто сохранил здоровыми свои лёгкие, в этот период могут их погубить. Так как бердские чиновники не хотят работать, и их не заставить (они же не зарплату получают, а дань с народа), то поливальных машин мы не увидим, если только сразу после дождя (как всегда). Носите маски, люди, берегите свои лёгкие, больше ничего нам не остаётся.