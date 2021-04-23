В Бердске женщина за рулем Toyota RAV4 задом въехала в Toyota Camry

Женщина за рулём «Тойота Рав 4» столкнулась с автомобилем «Тойота Камри» в Бердске. Инцидент произошел вечером 21 апреля на улице Лунной.
- Пострадавших нет, но транспортные средства получили механические повреждения, а водители - материальный ущерб, - сообщает Госавтоинспекция Новосибирской области. - Напоминаем, водитель, перед началом маневра «движение задним ходом» убедись в отсутствии препятствия или человека.
Напомним, в Искитиме произошла похожая авария в Искитиме. Там мужчина на Лада Ларгус сбил 69-летнюю пенсионерку. Он сдавал назад, а старушка переходила дорогу в неположенном месте.