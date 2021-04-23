Когда закончатся издевательства над жителями Бердска? Уже 23.00 - а гул вертолета будит спящих детей!

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Анжелика:
Здравствуйте, дорогая редакция "Курьер. среда", не хотели вас беспокоить, но время 23:00 вертолет постоянно гудит по ночам над нашими окнами, нашим детям не дает спать, они уже легли спать, но вертолет в 23 часа вечера не умолкает, будит уже уснувших детей, которые уже давно спали, когда закончатся издевательства над жителями Бердска по ночам и когда наши дети смогут ночью спать спокойно???
сопли подбери! раньше был вертолетный полк и летали ВСЕГДА!