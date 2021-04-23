Когда закончатся издевательства над жителями Бердска? Уже 23.00 - а гул вертолета будит спящих детей!
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Когда закончатся издевательства над жителями Бердска? Уже 23.00 - а гул вертолета будит спящих детей!

12:25:214/23/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
0

Время 23:00 вертолет постоянно гудит по ночам над нашими окнами, нашим детям не дает спать.

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Анжелика:
Вертолет
Вертолет летает над центром Бердска. Архивное фото

Здравствуйте, дорогая редакция "Курьер. среда", не хотели вас беспокоить, но время 23:00 вертолет постоянно гудит по ночам над нашими окнами, нашим детям не дает спать, они уже легли спать, но вертолет в 23 часа вечера не умолкает, будит уже уснувших детей, которые уже давно спали, когда закончатся издевательства над жителями Бердска по ночам и когда наши дети смогут ночью спать спокойно???
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вертолет летает ночью
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От редакции

Вам мешает вертолетный гул?

    Я не Я, 23 апреля 2021 12:28:51
    пусть летают!
    сопли подбери! раньше был вертолетный полк и летали ВСЕГДА!
    8
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    Это я. , 23 апреля 2021 12:40:23
    Бердск - это Аэродром Центральный. Это исторически важно. Кому не нравится,деревни нуждаются в населении, в путь!
    6
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