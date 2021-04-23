Огненные шары в небе попали на видео в Ростове-на-Дону

Огненные шары, пролетавшие ночью в небе над Ростовом-на-Дону, напугали горожан. Видео необычного явления опубликовал корреспондент «КП» Александр Коц в своем Telegram-канале.
- В небе над Ростовом что-то непонятное. Я бы предположил отстрел тепловых ловушек на каких-нибудь ночных учениях, — написал Коп. Позже журналист сообщил, что в самом деле проходил отстрел тепловых ловушек.
Проверка войск Южного и Западного военных округов в Крыму завершена, и Сергей Шойгу отдал приказ отвести военнослужащих с южных пределов в пункты постоянной дислокации.