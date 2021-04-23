Когда отмечают День кондитера в мае 2021 года: дата и традиции праздника, как поздравить любимого кондитера
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Когда отмечают День кондитера в мае 2021 года: дата и традиции праздника, как поздравить любимого кондитера

3:20:084/23/2021Фото: Wikimedia Commons
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Традиционно в этот день устраиваются самые разные мастер-классы и дегустации, каждый мастер своего дела старается удивить гостей своими фирменными блюдами.

кондитер
День кондитера отмечается в мае


Ежегодно 3 мая в России отмечается День кондитера. Этот праздник отмечают все те, кто имеет отношение к приготовлению самого вкусного - всего того, что подается в качестве десертов и выпечки к чаю.

Кто-то без сладостей прожить не может и дня, кто-то равнодушен к ним. Однако тех, кого не трогает за душу внешний вид и вкус сладостей - меньшинство.

В 1932 году в СССР был учрежден Всесоюзный научно-исследовательский институт кондитерской промышленности. В задачу этого учреждения входил анализ и модернизация промышленного оборудования, внедрение новых технологий в процесс производства кондитерской продукции, отслеживание её качества. Именно в дату его открытия и отмечается и поныне день "сладких" поваров-мастеров.

В давние времена все сладости попадали в Европу только с Востока. Это оттуда мы узнали вкус тростникового сахара и меда, а из Америки к нам пришел шоколад.

Сегодня выучиться на кондитера можно в специальных учебных заведениях. Но стать настоящим мастером может не каждый - этот нелёгкий труд, который требует от человека знаний, опыта, творческого воображения, терпения и безупречного вкуса.

У каждого профессионального кондитера есть в работе свои тонкости, секреты, передача которых кому-либо остаётся правом владельца. Не случайно некоторые произведения кондитеров сравнивают с произведениями искусства.

Традиционно в этот день устраиваются самые разные мастер-классы и дегустации, каждый мастер своего дела старается удивить гостей своими фирменными блюдами. Кто-то невероятно вкусно готовит, кто-то украшает свои пирожные и орты так, что невозможно поверить, что такую красоту можно есть. А самый высший класс - это и приготовить божественно вкусно и уметь подать блюдо эффектно и красиво.

Как же поздравить любимого кондитера, если им наверняка так сложно угодить приготовлением вкусного стола? К счастью, сегодня можно найти все, что угодно для работы кондитера. Это могут быть наборы для моделирования (наверняка какого-то у него еще нет), пресс для теста или набор для 3D-желе, оригинальный кожаный фартук, новый набор мерных ложек и стаканов, регулируемые скалки и разделочные мягкие доски во весь стол. Если проявить фантазию - много чем можно порадовать вашего любимого изготовителя кондитерских изделий.

Можно подарить новый курс по повышению мастерства или какой-то мастер-класс у известного мастера.

 

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