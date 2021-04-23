Детский сад разрешили оплачивать деньгами из маткапитала
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Детский сад разрешили оплачивать деньгами из маткапитала

2:42:464/23/2021Фото: pixabay.com
0

Это относится и к частным учреждениям.

Порядка 7 тысяч семей оплачивают так детский сад


Материнский (семейный) капитал теперь можно использовать для оплаты пребывания ребенка в детском саду, включая частные учреждения.

Новосибирцы часто расходуют средства материнского капитала на образование детей. Из 20 тысяч семей в регионе, которые направили маткапитал эти цели, около 7 тысяч оплатили дошкольное образование своего ребенка за счет МСК.

Уточним, что использовать материнский капитал для оплаты детского сада можно в любое время, не дожидаясь трехлетия ребенка.

Удобнее всего подавать заявление на возможность распоряжаться средствами маткапитала в электронном виде на портале Госуслуг или личный кабинет на сайте Пенсионного фонда.


Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
маткапиталдетский сад.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Будете оплачивать маткапиталом?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Стрельба на детской площадке: В Новосибирске питбуль бросился на ребенка
    2:41:07 4/23/2021
    Стрельба на детской площадке: В Новосибирске питбуль бросился на ребенка
    1 мая – окончание Великого поста 2021: что едят православные верующие на Страстной неделе
    2:20:01 4/23/2021
    1 мая – окончание Великого поста 2021: что едят православные верующие на Страстной неделе
    Новые подробности трагедии на Кольцевой дороге в Петербурге: После тройного ДТП из загоревшегося ВАЗа извлекли тела
    2:02:52 4/23/2021
    Новые подробности трагедии на Кольцевой дороге в Петербурге: После тройного ДТП из загоревшегося ВАЗа извлекли тела
    БердскОбязаны ли идти до класса босиком забывшие сменку ученики школы №12 - ответ руководства из-за скандального видео
    1:54:49 4/23/2021
    Обязаны ли идти до класса босиком забывшие сменку ученики школы №12 - ответ руководства из-за скандального видео
    Открытки с 1 Мая Советских времен
    1:40:59 4/23/2021
    Открытки с 1 Мая Советских времен
    Злодей надругался над пенсионеркой при муже-инвалиде из-за алиментов
    1:33:54 4/23/2021
    Злодей надругался над пенсионеркой при муже-инвалиде из-за алиментов
    Огненные шары в небе попали на видео в Ростове-на-Дону
    1:02:22 4/23/2021
    Огненные шары в небе попали на видео в Ростове-на-Дону
    Въезд в Россию на 40 лет запрещен из-за участия в акциях протеста 122 иностранцам
    12:36:29 4/23/2021
    Въезд в Россию на 40 лет запрещен из-за участия в акциях протеста 122 иностранцам
    БердскВ Бердске женщина за рулем Toyota RAV4 задом въехала в Toyota Camry
    12:28:39 4/23/2021
    В Бердске женщина за рулем Toyota RAV4 задом въехала в Toyota Camry
    Как Украина повлияла на развал СССР, признался соратник Горбачева
    12:04:23 4/23/2021
    Как Украина повлияла на развал СССР, признался соратник Горбачева