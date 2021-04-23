Детский сад разрешили оплачивать деньгами из маткапитала

Материнский (семейный) капитал теперь можно использовать для оплаты пребывания ребенка в детском саду, включая частные учреждения.
Новосибирцы часто расходуют средства материнского капитала на образование детей. Из 20 тысяч семей в регионе, которые направили маткапитал эти цели, около 7 тысяч оплатили дошкольное образование своего ребенка за счет МСК.
Уточним, что использовать материнский капитал для оплаты детского сада можно в любое время, не дожидаясь трехлетия ребенка.
Удобнее всего подавать заявление на возможность распоряжаться средствами маткапитала в электронном виде на портале Госуслуг или личный кабинет на сайте Пенсионного фонда.