Стрельба на детской площадке: В Новосибирске питбуль бросился на ребенка
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Стрельба на детской площадке: В Новосибирске питбуль бросился на ребенка

2:41:074/23/2021Фото: pixabay.com
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Как сообщают очевидцы, случай произошел в Калининском районе на улице Земнухова.

Питбуль набросился на ребенка во время прогулки


В Новосибирске мужчине, чтобы защитить своего питомца, пришлось стрелять в агрессивного питбуля. Как сообщают очевидцы, случай произошел на детской площадке в Калининском районе на улице Земнухова. До выстрелов нападению бойцовской собаки также подвергся ребенок выгуливающий своего щенка.

Как позднее выяснилось, после нападения на мальчика зверь чуть не загрыз еще одного домашнего пса. Оказалось, что пес уже давно держит жителей микрорайона, а его хозяин часто выгуливает собаку в пьяном виде и не может удерживать собаку на поводке. Также стало известно, что от питбуля уже пострадало несколько питомцев с хозяевами.



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