Открытое письмо мэру Бердска: 79 учителей лицея №7 требуют экс-директора Татьяну Смирнову

Педагоги бердского лицея №7 в пятницу, 23 апреля, обратились к мэру Бердска Евгению Шестернину, вице-мэру Жанне Шуровой и начальнику городского управления образования Михаилу Каркавину. Они просят назначить директором учебного заведения Татьяну Смирнову, которая руководила лицеем предыдущие 8 лет и у которой в начале 2021 года истек контракт.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с января в школе нет директора. Администрация Бердска уже дважды объявляла конкурс на замещение вакантной должности директора лицея. Но не оказалось желающих сесть в кресло руководителя школы. Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", объявлен третий конкурс, итоги которого подведут в середине мая - если будут претенденты.
По окончании второго конкурса на замещение вакантной должности коллектив лицея №7 написал ходатайство: отдать предпочтение Татьяне Смирновой «как руководителю, который пользуется доверием коллектива и обладает всеми профессиональными качествами руководителя». Под обращением к чиновникам поставили подписи 79 учителей.
В обоснование своей просьбы они рассказали о том, каких успехов добился лицей №7, когда им руководила Татьяна Александровна. Да и сама Смирнова в 2019 году признана лучшим руководителем России. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», она стала победителем Всероссийского открытого конкурса «Лучшие руководители РФ».
По условиям конкурса, решение конкурсной комиссии направляется главе Бердска для принятия окончательного решения. Мэр в течение 10 дней со дня завершения конкурса заключает трудовой договор и назначает на должность директора лицея №7, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Именно по этому учителя обратились к тем, от кого зависит судьба учебного заведения.
По их мнению, в успехах лицея огромный вклад руководителя, которая «все 8 лет работала на имидж образовательной организации и повышение качества образования в лицее». Кроме того, учителя рассказали об интересных новшествах, внедренных Смирновой для повышения и профессионального мастерства учителей, и качества образования, и успеваемости, и просто интересной жизни учеников. Лицейские опыт и успехи становятся образцом для других школ не только Бердска, но и России.
- Татьяна Александровна - неравнодушный руководитель, знающий возможности и потребности каждого члена коллектива, вникающий во все аспекты жизнедеятельности учителей, коллектива учеников и их родителей. Всегда выслушает, даст нужный совет, поможет принять правильное решение. Исходя из вышеизложенного, коллектив лицея ходатайствует о кандидатуре Смирновой Татьяны Александровны на должность директора МАОУ «Лицей № 7», - заключили подписавшие ходатайство.
"Курьер. Среда. Бердск" не удалось оперативно связаться с Татьяной Смирновой, чтобы узнать ее мнение к обращению коллег и желание вернуться в директорский кабинет.
Достижения бердского лицея
«Лицей стал победителем конкурса «Лучшее образовательное учреждение» приоритетного национального проекта "Образование", лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших школ России», дипломантом премии Правительства Новосибирской области «За качество» (2014 год), лауреатом Всероссийского смотра-конкурса образовательных учреждений «Лучший инновационный проект», по итогам года лицей включен во Всероссийский реестр «Эффективное управление государственными и муниципальными учреждениями» (2015 год), лауреатом – победителем Всероссийского смотра – конкурса в номинации «700 лучших аккредитованных общеобразовательных организаций» (2017 год).
В 2016 году учреждение занесено во Всероссийский Реестр "Книга Почета» и во Всероссийский Реестр «Эффективное управление государственными и муниципальными учреждениями», в 2017 году лицей получил Сертификат международной академии общественного признания, удостоверяющий, что МАОУ «Лицей № 7» включено в официальный реестр лауреатов Всероссийской Национальной Премии «Лучшее образовательное учреждение России», в 2018 году – золотая медаль на Всероссийском конкурсе «100 лучших школ России», в 2019 году лицей стал дипломантом Всероссийского конкурса «Лучшая образовательная организация Лидеры будущего» в номинации «Лучший лицей», в 2020 году лицей – лауреат Всероссийского конкурса «Лучшие образовательные учреждения РФ».
На Международной образовательной выставке «УЧСИБ» лицей за последние 5 лет получил 6 больших золотых медалей, 7 малых золотых медалей, 4 серебряные медали», - перечислили педагоги в надежде, что их мнение услышат и учтут при назначении руководителя.