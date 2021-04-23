В Новосибирске ограничат движение из-за эстафеты в честь Дня Победы 24 апреля

Легкоатлетическая эстафета состоится в Новосибирске 24 апреля. Она посвящена памяти сибирских воинов, которые погибли в годы Второй мировой войны.
В мэрии напомнили, что во время эстафеты, которая пройдет с 9.00 до 14.00, временно ограничат движение транспорта.
Перекроют следующие участки:
— на ул. Станиславского (от площади им. Станиславского до площади Труда);
— на ул. Плахотного (от ул. Петропавловской до ул. Костычева);
— на ул. Пархоменко (от ул. Станиславского до ул. Римского-Корсакова);
— на ул. Котовского (от ул. Котовского, 21 до ул. Котовского, 27).
Объехать перекрытые участки можно будет по соседним дорогам.