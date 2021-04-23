Наши дети под палящим солнцем будут скатываться с горок в асфальт в парке Бердска!
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Наши дети под палящим солнцем будут скатываться с горок в асфальт в парке Бердска!

2:46:374/23/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Вы видели, что в бывшем парке Бердска начали "обустраивать" детскую площадку?

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Елена:
Парка с тополями больше нет в Бердске
В прошлом году огромную часть парка закатали в асфальт, сказав, что потом здесь уложат мягкое покрытие и оборудуют детскую площадку. Вчера рабочие просто вбили в асфальт несколько горок

Вы видели, что в бывшем парке Бердска начали "обустраивать" детскую площадку? В прошлом году огромную часть парка закатали в асфальт, сказав, что потом здесь уложат мягкое покрытие и оборудуют детскую площадку. Вчера рабочие просто вбили в асфальт несколько горок. Никакого покрытия и в помине нет. Да и как его на асфальт уложить? Если дождь пойдет, то вода прям в покрытии и останется навсегда. Поэтому наши дети будут бегать по асфальту, скатываться с горок в асфальт, разбивать носы и коленки об асфальт. И все это под палящим солнцем, так как ни одного дерева в радиусе 100 метров нет. Спасибо большое от наших детей!
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