Пес разорвал щеку: 5-летнего мальчика навестил в больнице начальник СК Бердска Станислав Лейба
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Пес разорвал щеку: 5-летнего мальчика навестил в больнице начальник СК Бердска Станислав Лейба

2:48:454/23/2021Фото: СК по НСО
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Состояние ребенка удовлетворительное, и врач позволил навестить его.

Станислав Лейба навестил ребенка


Страшная история потрясла всех жителей Бердска 18 апреля: на мальчика 5 лет напал пес. Ребенка с разорванной щекой и множественными укусами лица срочно госпитализировали.

Инцидент произошел на ул. Котовского. Как выяснилось, владелец выпустил пса погулять. СК завел уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ - причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Хозяина животного уже нашли.

Как сообщает сегодня, 22 апреля, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, руководитель следственного отдела по городу Бердск СУ СК РФ по Новосибирской области Станислав Лейба вместе с помощником Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области посетил Детскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. В ней сегодня после нападения пса проходит лечение 5-летний малыш из Бердска.

- Сотрудник следственного управления сначала встретился с лечащим врачом ребенка, который рассказал о состоянии пациента, заверив, что мальчику оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние ребенка удовлетворительное, и врач позволил навестить его. При встрече руководитель следственного отдела расспросил мальчика о самочувствии, пожелал скорейшего выздоровления и передал купленные подарки. Мама ребенка поблагодарила сотрудника следственного управления за заботу и внимание. Также она выразила благодарность следователям за активность и оперативную реакцию на происшествие. Руководитель следственного отдела, в свою очередь, пожелал скорейшего выздоровления ребенку, а также пообещал лично контролировать расследование уголовного дела, - рассказала Анастасия Кулешова.

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