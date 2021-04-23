Когда высаживать капусту в майские праздники 2021 года

Сеять семена капусты начинали еще в марте, а в мае уже подходят сроки для ее высадки в грунт в средней полосе России. Капуста является довольно холодоустойчивой культурой и способна переносить ночные заморозки до -5 градусов.
Высадку в открытый грунт подросшей капусты производят только в период растущей Луны и, желательно учитывать положение Луны в различных знаках зодиака. Они могут быть плодородными и неплодородными.
Какие дни подходят в мае 2021?Период растущей Луны будет длиться в период с 12-25 мая. Разрешено высаживать и в другие дни, но учитывать плодородные знаки зодиака.
Самыми неблагоприятными днями будут Новолуние — 11 мая и Полнолуние — 26 мая.
Благоприятные дни:
12, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25.
Неблагоприятные дни:
3, 4, 8, 9, 11, 26, 27, 30, 31.