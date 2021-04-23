Выявили меньше 9000 заболевших коронавирусом за сутки на 23 апреля в России

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает о стабильности показателей в течение последней недели. Каждый день после 17 апреля, когда было 9321 заразившийся пациент, выявляется меньше 9000.
За последние сутки число заразившихся составляет 8840 человек. Всего по России за период пандемии число заразившихся составляет 4 744 961 человек.
Только в Ненецком автономном округе нет ни одного положительного теста ПЦР. Лидером продолжает оставаться Москва (2502), за ней традиционно идет Санкт-Петербург (694) и Московская область (609).
За последние 24 часа умерло 398 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее число смертельных исходов по России за весь период пандемии — 107 501.
Данные оперативного штаба расходятся с показателями, которые дает Росстат. Дело в том, что последняя организация считает и тех, кто умер на фоне коронавируса от других заболеваний, а штаб включает в показатели только тех, кто умер именно от COVID-19.