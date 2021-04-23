Путин объявил выходные дни с 1 по 11 мая 2021 года
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Путин объявил выходные дни с 1 по 11 мая 2021 года

5:35:474/23/2021Фото: Кремлин.ру
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Соответствующий указ глава государств подпишет уже сегодня, 23 апреля.

Путин
Путин сделал новое заявление


Президент России Владимир Путин объявил новые дни выходных в 2021 году. Глава государства принял предложение Роспотребнадзора сделать нерабочими дни между майскими праздниками. Теперь россияне будут отдыхать с 1 по 11 мая.

- Анна Юрьевна, я сам неоднократно говорил. На федеральном уровне и региональном, будут призывать прислушиваться к специалистам. И если вы считаете это необходимо, мы сделаем. Указ подпишу, - сказал российский лидер.

Отмечается, что указ глава государств подпишет уже сегодня, 23 апреля.

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выходные дни. майские
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