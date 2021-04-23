Путин объявил выходные дни с 1 по 11 мая 2021 года

Президент России Владимир Путин объявил новые дни выходных в 2021 году. Глава государства принял предложение Роспотребнадзора сделать нерабочими дни между майскими праздниками. Теперь россияне будут отдыхать с 1 по 11 мая.
- Анна Юрьевна, я сам неоднократно говорил. На федеральном уровне и региональном, будут призывать прислушиваться к специалистам. И если вы считаете это необходимо, мы сделаем. Указ подпишу, - сказал российский лидер.
Отмечается, что указ глава государств подпишет уже сегодня, 23 апреля.