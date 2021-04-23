Вандалы облили кетчупом генконсульства России в Чехии
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Вандалы облили кетчупом генконсульства России в Чехии

8:10:304/23/2021Фото: Flickr
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Кетчуп символизирует кровь, которая пролилась в 2014 году во время подрыва склада с боеприпасами в Врбетице, аргументируют чехи.

Российской консульство в Чехии подверглось нападению хулиганов


Представитель правоохранительных органов Чехии Павел Шваб сообщил о новом случае размазанного по стенам здания кетчупа. На этот раз пострадало здание генконсульства, которое находится в Брно.

23 апреля в ночь таким образом хулиганы выразили свое отношение к взрыву склада боеприпасов в 2014 году в деревне Врбетице. Чехи считают причастными к этому российские спецслужбы.

По факту причинения ущерба полицией ведется расследование. Сотрудники российского консульства пока никак не прокомментировали случившееся.

Ранее в Праге произошло подобное происшествие, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Семь молодых людей облили стены посольства России в Чехии. Хулиганов задержали.

Сейчас между Чехией и Россией замечен кризис в отношениях. Чешская сторона выслала 18 российских дипломатов. Москва ответила тем же для 20 чешских работников посольства.

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кетчупстена консульства
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