Вандалы облили кетчупом генконсульства России в Чехии

Представитель правоохранительных органов Чехии Павел Шваб сообщил о новом случае размазанного по стенам здания кетчупа. На этот раз пострадало здание генконсульства, которое находится в Брно.
23 апреля в ночь таким образом хулиганы выразили свое отношение к взрыву склада боеприпасов в 2014 году в деревне Врбетице. Чехи считают причастными к этому российские спецслужбы.
По факту причинения ущерба полицией ведется расследование. Сотрудники российского консульства пока никак не прокомментировали случившееся.
Ранее в Праге произошло подобное происшествие, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Семь молодых людей облили стены посольства России в Чехии. Хулиганов задержали.
Сейчас между Чехией и Россией замечен кризис в отношениях. Чешская сторона выслала 18 российских дипломатов. Москва ответила тем же для 20 чешских работников посольства.