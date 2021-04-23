Программа учета и выдачи инструмента
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Программа учета и выдачи инструмента

5:39:544/23/2021Фото: /eqman.co
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Сервис EqMan создан в качестве решения для трекинга и инвентаризации ценностей и инструмента.

Сервис EqMan создан в качестве решения для трекинга и инвентаризации ценностей и инструмента


Он позволяет с высокой эффективностью осуществлять управление учетом и контролем оборудования, инструмента, товарно-материальных ценностей. Сервис имеет множество функций. Например, это программа учета инструмента, которая особенно интересна для строительных организаций. Она позволяет сокращать расходы, эффективно вести учет и выдачу инструмента.

Возможности и особенности сервиса

Сервис EqMan является SaaS решением. Он создан для ведения учета товарно-материальных ценностей. А также предоставляет возможности для отслеживания их перемещения. В его задачи входит проведение инвентаризации. Программы сервиса отличаются высокой эффективностью и позволяют быстро выполнять различные задачи, функции.

Специалисты тратят до 60% меньше времени на инвентаризацию. У компании уменьшаются простои и потери до 35%, как и хищения товарно-материальных ценностей. Скорость выдачи и приема инструмента увеличивается на 30%.

Сервис обладает возможностями для интеграции с программными продуктами 1C. Он позволяет одновременно заносить данные, как в EqMan, так и 1C. Специалистам не приходится делать двойную работу. Интеграция полностью кастомизирована. Она позволяет заносить только те данные, которые необходимо. А также перемещать информацию между складами и ответственными лицами, проводить инвентаризацию, гарантировать безопасность и защищенность данных.

Программа учета инструмента <a href="https://eqman.co/uchet-v-stroitelstve/">https://eqman.co/uchet-v-stroitelstve/</a> является одной из наиболее значимых функций сервиса. Однако он предоставляет и отличные возможности для управления активами различных организаций. Сервис может быть интересен строительным компаниям, производственным предприятиям, IT компаниям и офисам, медицинским клиникам и аптекам, торговым компаниям и организациям сферы услуг.

Сервис отличается простотой использования. После регистрации аккаунта создаются пользователи и товарно-материальные ценности, для них (ТМЦ) генерируются уникальные QR-коды. После чего устанавливаются приложения.

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