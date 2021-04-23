Россия полностью восстановит авиаперелеты в Египет: Откроют Шарм-эш-Шейх и Хургаду

Россия возвращается к полноценному авиасообщению с Египтом. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу египетского президента, полеты начнутся между несколькими российскими городами и самыми популярными курортами Египта - Шарм-эш-Шейх и Хургада.
Об этом договорились президенты Абдель Фаттаха ас-Сиси и Владимир Путин в ходе телефонного разговора. Египетские аэропорты, по оценке зарубежной стороны, "соответствуют необходимым критериям".
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", небо Египта Россия закрыла в 2015 году посте того, как произошла авиакатастрофа с российским самолетом над Синаем в следствие теракта. Через три года рейсы в Каир возобновили, но чартерам так и не разрешили летать.
По предварительным данным, в Шарм-эш-Шейх и Хургаду чартерные рейсы из России полетят в середине мая 2021 года.