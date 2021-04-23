Россия полностью восстановит авиаперелеты в Египет: Откроют Шарм-эш-Шейх и Хургаду
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Россия полностью восстановит авиаперелеты в Египет: Откроют Шарм-эш-Шейх и Хургаду

6:23:034/23/2021Фото: pixabay.com
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Об этом договорились президенты Абдель Фаттаха ас-Сиси и Владимир  Путин в ходе телефонного разговора.

египет пирамида
Россия и Египет договорились полностью возобновить авиасообщение


Россия возвращается к полноценному авиасообщению с Египтом. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу египетского президента, полеты начнутся между несколькими российскими городами и самыми популярными курортами Египта - Шарм-эш-Шейх и Хургада.

Об этом договорились президенты Абдель Фаттаха ас-Сиси и Владимир  Путин в ходе телефонного разговора. Египетские аэропорты, по оценке зарубежной стороны, "соответствуют необходимым критериям".

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", небо Египта Россия закрыла в 2015 году посте того, как произошла авиакатастрофа с российским самолетом над Синаем в следствие теракта. Через три года рейсы в Каир возобновили, но чартерам так и не разрешили летать.

По предварительным данным, в Шарм-эш-Шейх и Хургаду чартерные рейсы из России полетят в середине мая 2021 года.

 

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