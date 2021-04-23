Спалил 100 дач и попал на 31 млн рублей пенсионер в п. Порос Новосибирской области
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Спалил 100 дач и попал на 31 млн рублей пенсионер в п. Порос Новосибирской области

6:52:344/23/2021Фото: ГУ МВД по НСО
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Как установили следователи, гражданин поджег траву на своем участке и пошл употреблять алкоголь у себя дома. А в это время огонь жег дома и надворные постройки.

Люди остались без дач из-за пала травы


В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту уничтожения чужого имущества по неосторожности - нескольких дач в следствие пожара. Об этом 23 апреля сообщили в региональном управлении МВД.

В ходе следствия установлено, что ранним утром 23 апреля 2020 года 64-летний житель Новосибирска, находясь на своем приусадебном участке в поселке Порос Мошковского района, решил произвести пал травы. Ветер перенес огонь на деревянный столб, а потом   распространился на соседние участки.

-Пламя перекинулось через железнодорожные пути и далее распространилось на территории 7 садоводческих обществ, расположенных в юго-восточном направлении от остановочной платформы Порос, - рассказали подробности в полицейском ведомстве.

Сотрудники полиции оцепили территорию и помогли владельцам домов спасти часть имущества.

Всего уничтожено или повреждено чужое имущество на территории 100 земельных участков общей площадью около 6 гектаров с домами и надворными постройками. Ущерб, заявленный 63 собственниками, составляет более 31 миллиона рублей.

Как установили следователи, гражданин поджег траву и начал у себя дома употреблять алкоголь.

-В обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества, принадлежащего гражданину, был наложен арест на 2 принадлежащих ему автомобиля общей стоимостью более 470 тыс. рублей. Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.168 УК РФ и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

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