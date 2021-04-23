Мужчину в багажнике в черном седане увидели автолюбители на трассе Р-256 между Бердском и Искитимом

В 18.20 в редакцию Курьер.Среда.Бердск поступил звонок от водителя, который заметил на трассе Р-256 в сторону Искитима два автомобиля. В одном, черном седане, был открыт багажник, в котором лежал человек.
-Я позвонил в полицию, но трубку не взяли, у лежащего были открыты глаза, был ли связан – не понял, - сообщил очевидец. - В машинах было несколько мужчин. По словам неравнодушного гражданина, машины стояли около АСЗ рядом с д.Сосновка. -Может, это похищение? Там даже из-за них пробка небольшая образовалась, думаю, другие тоже заметили человека в багажнике! Мы сделали запрос в полицию региона, было зафиксировано данное происшествие. К сожалению, звонивший не запомнил номер автомобиля.