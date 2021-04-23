26 апреля - Великий понедельник -2021: главная молитва дня, важные дела и категорические запреты
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26 апреля - Великий понедельник -2021: главная молитва дня, важные дела и категорические запреты

8:20:114/23/2021Фото: Православие.Ru
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В этот день распространяются все запреты Великого поста, но эта неделя является самой строгой, поэтому не разрешается сегодня веселиться и устраивать развлечения.

икона
Великим понедельником начинается Страстная неделя


Великий понедельник открывает в 2021 году Страстную неделю и отмечается 26 апреля. Каждый день страстной недели наполнен своим особым смыслом и богослужения отличаются одно от другого - на каждом зачитываются особые места из Евангелия, описывающие события, происходившие с Иисусом Христом, в последние дни его земной жизни.

В этот день вспоминается иссушение великолепной, но не принесшей плодов, смоковницы Иисусом, а также предательство Иосифа его двумя братьями, которые совершили это злодейство из зависти. В этот день во всех храмах начинается чин мироварения, который будет идти непрерывно на протяжении трех суток.

Что нужно делать и что нельзя в Великий понедельник?

В этот день распространяются все запреты Великого поста, но эта неделя является самой строгой, поэтому не разрешается сегодня веселиться и устраивать развлечения.

Очень важно в этот день вспомнить события, описанные в Евангелии и помолиться.

Принято начинать глобальную уборку дома, которая должна быть завершена в Чистый четверг.

Сегодня по правилам поста разрешено сухоядение. То есть можно есть продукты, которые не подвергались тепловой обработке. В этот день едят свежие овощи и фрукты, добавлять растительное масло нельзя. Пить только воду.

В этот день в ведро с водой кладут серебряное изделие и умываются этой водой.

Говорят, что зола, собранная в этот день способна излечивать алкоголизм и снимать сглазы;

Поминки в этот день запрещены, как и походы на кладбища.



Тропарь на Великий Понедельник, глас 8



Се, Жени́х гряде́т в полу́нощи,/ и блаже́н раб, его́же обря́щет бдя́ща,/ недосто́ин же па́ки, его́же обря́щет уныва́юща./ Блюди́ у́бо, душе́ моя́,/ не сно́м отяготи́ся,/ да не сме́рти предана́ бу́деши/ и Ца́рствия вне затвори́шися,/ но воспряни́ зову́щи:/ Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же,/ Богоро́дицею поми́луй нас.






Кондак на Великий Понедельник, глас 8



Иа́ков рыда́ше Ио́сифова лише́ния. Той же до́блий седя́ше на колесни́це, я́ко царь почита́ем, еги́птяныни бо тогда́ сласте́м не порабо́тав, возпросла́вляшеся от Ве́дущаго челове́ческая сердца́ и Посыла́ющаго вене́ц нетле́нный

 



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