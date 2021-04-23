Навальный начал есть после трех недель голодовки

Алексей Навальный вышел из голодовки, которую объявил в колонии 31 марта 2021 года. Поводом для этого стало обследование его гражданскими медиками. Как сообщил оппозиционер 23 апреля в своем Instagram, начать нормально питаться ему рекомендовали его лечащие врачи, которым он доверяет.
«Сейчас меня дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Последний раз прямо перед митингом. Мне делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения», - написал Навальный.
Как рассказал оппозиционер, медики добились многого, чтобы он прекратил голодовку, иначе он умрет. «Их слова о том, что анализы показывают: «через минимальное время лечить будет некого»... кажутся мне заслуживающими внимания», - отметил Навальный.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", заключенный владимирской колонии объявил голодовку 31 марта. Так он выразил протест запрету пускать к нему гражданских врачей в то время, как состояние его здоровья резко ухудшилось.
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