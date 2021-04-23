Категорические запреты и что обязательно сделать 25 апреля 2021 года на большой праздник Вход Господень в Иерусалим
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Категорические запреты и что обязательно сделать 25 апреля 2021 года на большой праздник Вход Господень в Иерусалим

9:20:404/23/2021Фото: Wikimedia Commons
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Поскольку продолжается Великий пост, рекомендуется воздержаться от веселья и празднеств с гостями. На стол сегодня можно приготовить рыбные блюда.

Вербное воскресенье
В этот день в храмах освящают вербовые ветви


Вербное воскресенье ежегодно отмечается в разные даты, потому что этот светлый праздник привязан к празднику Пасхи.

Пасха в 2021 году будет отмечаться 2 мая, а Вербное воскресенье всегда отмечается ровно за неделю до нее. То есть в 2021 году оно будет праздноваться 25 апреля.

В этот день по давно сложившимся традициям православные идут в храмы на утренние службы и несут с собой ветки вербы для освящения.

Что обязательно нужно сделать в Вербное воскресенье


Сегодня по возможности нужно посетить богослужение и найти время для молитвы, для размышления над собственными поступками.

Поскольку продолжается Великий пост, рекомендуется воздержаться от веселья и празднеств с гостями. На стол сегодня можно приготовить рыбные блюда.

В этот день пекут постные хлебцы, в один из которых прячут монетку. Кому она достанется, тот будет удачлив весь год.

Женщины в этот день съедают несколько почек вербы. если хотят забеременеть, а у них долго не получается.

В этот день сжигали прошлогодние вербы, а новые расставляли по всем комнатам. После праздника их также закладывали на хранение у икон на будущий год. Вербы защищают дом от негатива и болезней.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье



  • Запрещается в этот день начинать уборку в доме

  • Запрещено рукоделие

  • Работа разрешена, но не в ущерб молитве и она не должна быть тяжелой. Например пахать землю, копать ее, заниматься ремонтов или колоть дрова - недопустимо. Можно выполнять легкую работу по дому.

  • Запрещено ссориться и ругаться, обижать и носить в себе тягостные мысли.

  • Запрещено отказывать в помощи тем, кто о ней просит.

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