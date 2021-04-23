Категорические запреты и что обязательно сделать 25 апреля 2021 года на большой праздник Вход Господень в Иерусалим

Вербное воскресенье ежегодно отмечается в разные даты, потому что этот светлый праздник привязан к празднику Пасхи.
Пасха в 2021 году будет отмечаться 2 мая, а Вербное воскресенье всегда отмечается ровно за неделю до нее. То есть в 2021 году оно будет праздноваться 25 апреля.
В этот день по давно сложившимся традициям православные идут в храмы на утренние службы и несут с собой ветки вербы для освящения.
Что обязательно нужно сделать в Вербное воскресенье
Сегодня по возможности нужно посетить богослужение и найти время для молитвы, для размышления над собственными поступками.
Поскольку продолжается Великий пост, рекомендуется воздержаться от веселья и празднеств с гостями. На стол сегодня можно приготовить рыбные блюда.
В этот день пекут постные хлебцы, в один из которых прячут монетку. Кому она достанется, тот будет удачлив весь год.
Женщины в этот день съедают несколько почек вербы. если хотят забеременеть, а у них долго не получается.
В этот день сжигали прошлогодние вербы, а новые расставляли по всем комнатам. После праздника их также закладывали на хранение у икон на будущий год. Вербы защищают дом от негатива и болезней.
Что нельзя делать в Вербное воскресенье
- Запрещается в этот день начинать уборку в доме
- Запрещено рукоделие
- Работа разрешена, но не в ущерб молитве и она не должна быть тяжелой. Например пахать землю, копать ее, заниматься ремонтов или колоть дрова - недопустимо. Можно выполнять легкую работу по дому.
- Запрещено ссориться и ругаться, обижать и носить в себе тягостные мысли.
- Запрещено отказывать в помощи тем, кто о ней просит.