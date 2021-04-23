Майские праздники с 1 по 11 сделать навсегда непрерывными предлагает власть России
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Майские праздники с 1 по 11 сделать навсегда непрерывными предлагает власть России

7:58:354/23/2021Фото: Кремлин.ру
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Спикер Совета федерации полагает, что подобное решение нужно принимать только с учетом мнения россиян, "может быть, провести социологический опрос".

Валентина Матвиенко, спикер Совета федерации, одна из авторитетнейших женщин в российской политике
Валентина Матвиенко, спикер Совета федерации, одна из авторитетнейших женщин в российской политике


Валентина Матвиенко предложила увеличить майские праздники в российском календаре навсегда за счет других выходных. Об этом спикер Совета федерации заявила 23 апреля на брифинге после того, как Владимир Путин объявил о выходных с 1 по 11 мая.  Выдвигая идею, Матвиенко отметила, ее нужно обсуждать с россиянами.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", президент России в пятницу одобрил предложение Роспотребнадзора об увеличении выходных дней в начале мая из-за коронавируса. Глава государства пообещал подписать соответствующий указ уже 23 апреля.

"За счет уменьшение количества других выходных дней можно увеличить майские праздники. Это моя личная точка зрения", - высказалась глава Совфеда

По ее словам такие решения следует принимать только с учетом мнения россиян, "может быть, провести социологический опрос".

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