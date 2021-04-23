Майские праздники-2021: с 1 по 11 мая непрерывный отдых – за какие дни будут платить вдвойне?

Владимир Путин не только подарил новые денежные выплаты детям и мама 21 апреля, он подарил праздник всем россиянам – страна будет непрерывно отдыхать с 1 по 11 мая.
На встрече заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой и руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анной Поповой, последняя вынесла такое предложение, и президент его поддержал.
До 23 апреля официально россияне должны были отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, и многих интересовало, за какие дни платят двойную оплату? Так вот двойная оплата труда начисляется за работу именно в праздники - 1 и 9 мая.
Учитывая этот момент, скорее всего так и останется при новом режиме отдыха, так как с 1 по 11 число, именно две праздничных даты – 1 и 9 мая, остальные дни будут выходными.
Первый день отдыха -1 мая (суббота) и последний -11 мая (вторник). Первый рабочий день - 12 мая - это среда.
Дословно
- Имея опыт прожитого года, зная наш уклад, нашу традицию празднования майских праздников, Владимир Владимирович, когда люди едут на дачу, когда люди едут за город, когда люди едут на свежий воздух, миграционные потоки внутри страны становятся более интенсивными. Если говорить о том, что большинство россиян едет к себе на дачу, они едут в общественном транспорте в основном, нередко в переполненном общественном транспорте. Это хорошо, что это свежий воздух, что это загород. Это в самом деле очень полезно для прерывания эпидпроцесса. Но так получается в этом году, что три дня выходных, потом четыре дня рабочих, нужно вернуться также. Потом ещё три дня выходных, и, конечно же, наши граждане вернутся к своим дачным участкам. Здесь в связи с тем, что приходится перемещаться в пространстве, обмениваться вирусной информацией с большим количеством людей в такой ситуации, мы видим определённые риски.
Мы советовались с Татьяной Алексеевной, с коллегами, советовались с нашими учёными, советовались с практиками, врачами-эпидемиологами, главными государственными санитарными врачами в субъектах, и коллеги говорят о том, и это, собственно, наше предложение, чтобы эти дни были непрерывными. Если бы это было возможно, это позволило бы сделать эпидемиологический прогноз более стабильным. И, конечно же, дать возможность людям побыть на свежем воздухе и отдохнуть, потому что все об этом отдыхе мечтают, и я думаю, что все такого отдыха бы ждали. В эпидемиологическом плане это было бы очень значимым решением для того, чтобы дальнейший эпидемиологический этап был более стабилен. Я прошу Вас очень нас поддержать.
-Анна Юрьевна, я уже сам неоднократно говорил о том, что и на федеральном уровне, и на региональном буду призывать всех коллег прислушиваться к мнению специалистов, к вирусологам, к тем, кто не просто профессионально разбирается в этих вопросах, а к тем, кто борется с инфекцией, особенно в последний год, получив такую разностороннюю и глубокую информацию о COVID-19. Если Вы считаете, что это необходимо, – хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу, - поддержал президент.