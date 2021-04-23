Почему Попова попросила Путина о длинных выходных на майские праздники с 1 по 11 мая 2021

Владимир Путин 23 мая провел в режиме видеоконференции рабочую встречу с вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Обсуждали текущую ситуацию с коронавирусом в России. Именно во время этого разговора Попова попросила президента сделать непрерывные выходные в начале мая, без рабочего перерыва между первомаем и Днем Победы - с 1 по 11 мая.
По ее словам, сейчас в стране отсутствуют опасные тенденций развития эпидпроцесса. Но при условии полного соблюдения всех требований
-Как бы люди ни устали, но маски, социальная дистанция, дезинфекция и все остальные требования, безусловно, должны соблюдаться даже в сегодняшнем теплеющем времени, констатировала Анна Попова.
Она отметила, что международное медицинское сообщество решило однозначно: чрезвычайная ситуация в общественном здравоохранении в связи с COVID продолжается и продлена еще на квартал.
Ссылаясь на российские традиции в мае уезжать на дачу, глава Ропотребнадзора попросила главу государства пересмотреть календарь выходных дней между майскими праздниками. Чтобы сократить число поездок на дачи и на природу.
-Имея опыт прожитого года, зная наш уклад, нашу традицию празднования майских праздников, когда люди едут на дачу, когда люди едут за город, когда люди едут на свежий воздух, миграционные потоки внутри страны становятся более интенсивными. Если говорить о том, что большинство россиян едет к себе на дачу, они едут в общественном транспорте в основном, нередко в переполненном общественном транспорте. Это хорошо, что это свежий воздух, что это загород. Это в самом деле очень полезно для прерывания эпидпроцесса. Но так получается в этом году, что три дня выходных, потом четыре дня рабочих, нужно вернуться также. Потом еще три дня выходных, и, конечно же, наши граждане вернутся к своим дачным участкам. Здесь в связи с тем, что приходится перемещаться в пространстве, обмениваться вирусной информацией с большим количеством людей в такой ситуации, мы видим определённые риски.
По словам Поповой, она советовалась и с Голиковой, и с учеными, и с эпидемиологами. И они поддерживают предложение, чтобы эти дни были непрерывными.
-Если бы это было возможно, это позволило бы сделать эпидемиологический прогноз более стабильным. И, конечно же, дать возможность людям побыть на свежем воздухе и отдохнуть, потому что все об этом отдыхе мечтают, и я думаю, что все такого отдыха бы ждали. В эпидемиологическом плане это было бы очень значимым решением для того, чтобы дальнейший эпидемиологический этап был более стабилен. Я прошу вас очень нас поддержать, - высказалась Анна Попова.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Путин подержал идею, напомнил, что всегда прислушивался к мнению специалистов и пообещал в пятницу подписать соответствующий указ.
А спикер Совета федерации Валентина Матвиенко пошла еще дальше. Она предложила сделать длинные выходные на майские праздники навсегда, но за счет выходных дней в другое время, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".