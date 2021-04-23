Пособие 6139,5 рублей получат неполные семьи на детей от 8 до 16 лет в Новосибирской области

Владимир Путин 21 апреля объявил о новой мере поддержке – малоимущим семья, где один родитель воспитывает детей.
Его будут получать семьи, где подушевой доход ниже регионального прожиточного минимума на одного человека. В Новосибирской области на 2021 год установлен прожиточный минимум на детей в размере 12279 рублей. Половина от этой суммы и будет ежемесячным пособием – 6139 рубля 50 копеек. Выплачивать будут на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно.
Кого считать неполной семьей в 2021 году? Минтруд дал разъяснение: 1.Семьи со среднедушевым доходом меньше прожиточного минимума на человека. 2.Если одинокий родитель через суд имеет право получать алименты от второго родителя. 2. Или это единственный родитель (когда второй родитель умер, пропал без вести или если он вообще не указан в свидетельство о рождении ребенка).
Средний размер пособия – 5650 рублей, но так как в регионах разный размер прожиточного минимума на детей, то и само пособие может варьироваться.