С Лазаревой субботой открытки от дизайнера и невероятно добрые поздравления на 24 апреля

24 апреля 2021 года все православные отмечают Лазареву субботу. Поздравьте родных и близких уникальными открытками на этот праздник!
В субботу Лазареву вспомним Про Иисуса чудеса, Как воскресил он человека, И свет наполнил небеса, И в этот день всем пожелаем Надежды, веры не терять, Любовь все беды побеждает И помогает нам мечтать!
Нынче Лазаря суббота,
Время вербу наломать,
Да соседушкам в охоту
Всем здоровья пожелать.
Завтра вербным воскресеньем
Будет утро нас встречать,
А сегодня с настроеньем
Станем песни распевать!
Вам в Лазареву субботу
Желаю веры крепкой,
Сомнения в душах наших,
Признаемся, нередки.
Желаю свято верить,
Надеяться, любить,
И с верой нерушимой
Легко, счастливо жить.
Сегодня поздравим с чудесной субботой,
С тем днем, когда чудо свершилось тотчас.
Ведь Лазарь воскрес, а значит пора бы,
Бокалы поднять, за него и за вас!
Пусть чудо шагает рядом по жизни.
Желаем вам счастья, удачи и сил.
Звучит поздравленье с чудесной субботой,
Ведь именно Бог Лазаря воскресил!
Сегодня пора позабыть про заботы,
Отпраздновать дружбы великий канон.
Ведь Лазарев день, это вестник надежды,
Надежды на чудо и радости звон!
С Субботой Лазаревой свято поздравляю,
Пусть благодать в твой мир сейчас войдёт,
Здоровья нерушимого желаю
И самых добрых дней круговорот!
Пусть будет то, во что охота верить,
К чему ты мысли устремляешь все,
И счастье настежь распахнёт все двери,
И жизнь пойдёт по белой полосе!
Источник: pozdravok.ru pozdravik.ru