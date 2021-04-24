24 апреля - Международный день ветеринарного врача: милые открытки и пушистые поздравления

В последнюю субботу апреля, а в 2021 году это 24 число, каждый год отмечается Международный день ветеринарного врача.
Предлагаем вам сегодня вспомнить о тех, кто дарит вам душевное спокойствие, о тех, кто способен в трудную минуту спасти жизнь и здоровье вашему питомцу! Мы редко к ним обращаемся, но когда обращаемся - очень переживаем.
Поздравьте сегодня ваших любимых ветеринаров с их профессиональным праздником!
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Ветеринарный труд весьма почетен.
Пусть благодарность вас находит не всегда,
Но средь других профессий многих сотен
Позиция у вас весьма тверда.
Призванье ваше — быть для братьев меньших
Психологом, и другом, и врачом.
Заслуги ваши сложно приуменьшить —
Без вас мы сто процентов пропадем.
Кто, как не вы, питомцам нашим милым
Поможет быть здоровыми всегда?
Так будьте же судьбой всегда хранимы,
Работники ветеринарного труда!
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Добрый доктор Айболит
В ветлечебнице сидит.
И ведут к нему зверюшек —
От котят и до лягушек.
И щенков, и хомячков,
Змеек, рыбок, паучков...
Исцелит он всех, излечит,
Никого не покалечит.
И отметит добрый старый
Праздник — День ветеринара!
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С Днем ветеринара поздравляю.
И успешной жизни Вам желаю,
Чтоб работа радость приносила,
Окрыляла, придавала силы.
А за то, что Вы добро несете,
Быть всегда в заслуженном почете.
Больше радостных, счастливых Вам моментов,
Выздоравливающих Вам только пациентов.
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С Днем ветеринара — праздником достойным —
Тех, кто с добрым сердцем, разумом спокойным
Нашим меньшим братьям смело помогает.
Пусть судьба подарки щедрые вам дарит!
Ведь специалистам быть таким непросто,
Пусть же жизнь к здоровью вам откроет доступ
И, конечно, к счастью — вы ведь заслужили.
Много вам терпения, радости и силы!
***
С Днем ветеринара
Сердечно поздравляем,
Успехов в деле вашем
Мы от души желаем.
Пусть будет понимание
У вас и «пациентов»,
А в жизни будет много
Восторженных моментов.
С Днем ветеринара поздравляю!
Доктор ты чудесный для зверей,
Всех их любишь, обожаешь,
А они с тобою только здоровей.
Пусть же будет крепким и твое здоровье,
Пусть достаток твой стремительно растет.
Поздравляю искренне, с любовью.
Пусть во всем тебе везет.
По материалам сайтов: pozdravok.ru, bipbap.ru