24 апреля - Международный день ветеринарного врача: милые открытки и пушистые поздравления
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

24 апреля - Международный день ветеринарного врача: милые открытки и пушистые поздравления

9:02:204/24/2021Фото: bipbap
0

Предлагаем вам сегодня вспомнить о тех, кто дарит вам душевное спокойствие, о тех, кто способен в трудную минуту спасти жизнь и здоровье вашему питомцу!

24 апреля - Международный день ветеринарного врача


В последнюю субботу апреля, а в 2021 году это 24 число, каждый год отмечается Международный день ветеринарного врача.

Предлагаем вам сегодня вспомнить о тех, кто дарит вам душевное спокойствие, о тех, кто способен в трудную минуту спасти жизнь и здоровье вашему питомцу! Мы редко к ним обращаемся, но когда обращаемся - очень переживаем.

Поздравьте сегодня ваших любимых ветеринаров с их профессиональным праздником!

***

Ветеринарный труд весьма почетен.
Пусть благодарность вас находит не всегда,
Но средь других профессий многих сотен
Позиция у вас весьма тверда.

Призванье ваше — быть для братьев меньших
Психологом, и другом, и врачом.
Заслуги ваши сложно приуменьшить —
Без вас мы сто процентов пропадем.

Кто, как не вы, питомцам нашим милым
Поможет быть здоровыми всегда?
Так будьте же судьбой всегда хранимы,
Работники ветеринарного труда!

***

24 апреля - Международный день ветеринарного врача

Добрый доктор Айболит
В ветлечебнице сидит.
И ведут к нему зверюшек —
От котят и до лягушек.
И щенков, и хомячков,
Змеек, рыбок, паучков...
Исцелит он всех, излечит,
Никого не покалечит.
И отметит добрый старый
Праздник — День ветеринара!

***

С Днем ветеринара поздравляю.
И успешной жизни Вам желаю,
Чтоб работа радость приносила,
Окрыляла, придавала силы.

А за то, что Вы добро несете,
Быть всегда в заслуженном почете.
Больше радостных, счастливых Вам моментов,
Выздоравливающих Вам только пациентов.

***

24 апреля - Международный день ветеринарного врача

С Днем ветеринара — праздником достойным —
Тех, кто с добрым сердцем, разумом спокойным
Нашим меньшим братьям смело помогает.
Пусть судьба подарки щедрые вам дарит!

Ведь специалистам быть таким непросто,
Пусть же жизнь к здоровью вам откроет доступ
И, конечно, к счастью — вы ведь заслужили.
Много вам терпения, радости и силы!

***

С Днем ветеринара
Сердечно поздравляем,
Успехов в деле вашем
Мы от души желаем.

Пусть будет понимание
У вас и «пациентов»,
А в жизни будет много
Восторженных моментов.

24 апреля - Международный день ветеринарного врача

С Днем ветеринара поздравляю!
Доктор ты чудесный для зверей,
Всех их любишь, обожаешь,
А они с тобою только здоровей.

Пусть же будет крепким и твое здоровье,
Пусть достаток твой стремительно растет.
Поздравляю искренне, с любовью.
Пусть во всем тебе везет.

По материалам сайтов: pozdravok.ru, bipbap.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
ветеринарпоздравленияпраздникиоткрыткиМеждународный день ветеринарного врача
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как зовут вашего ветеринара?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    24 апреля - Международный день ветеринарного врача: милые открытки и пушистые поздравления
    9:02:20 4/24/2021
    24 апреля - Международный день ветеринарного врача: милые открытки и пушистые поздравления
    Курс рубля вырос после заявления Шойгу об окончании учений на юге России
    9:02:13 4/24/2021
    Курс рубля вырос после заявления Шойгу об окончании учений на юге России
    Путин подписал указ о непрерывных праздниках с 1 по 11 мая 2021 года с сохранением зарплаты
    8:53:38 4/24/2021
    Путин подписал указ о непрерывных праздниках с 1 по 11 мая 2021 года с сохранением зарплаты
    24 апреля - День российского стоматолога: лучшие открытки и искрометные поздравления
    8:50:23 4/24/2021
    24 апреля - День российского стоматолога: лучшие открытки и искрометные поздравления
    БердскПотепление начинается с 24 апреля в Бердске
    8:23:45 4/24/2021
    Потепление начинается с 24 апреля в Бердске
    Какой сегодня церковный праздник 24 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:35 4/24/2021
    Какой сегодня церковный праздник 24 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 24 апреля 2021 в России и мире
    7:40:16 4/24/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 24 апреля 2021 в России и мире
    БердскКакой будет погода в Бердске 24 апреля на Лазареву субботу-2021?
    7:12:28 4/24/2021
    Какой будет погода в Бердске 24 апреля на Лазареву субботу-2021?
    24 апреля - Международный день солидарности молодежи: открытки и поздравления, способные объединять
    6:00:30 4/24/2021
    24 апреля - Международный день солидарности молодежи: открытки и поздравления, способные объединять
    На Лазареву субботу божественные открытки и славные поздравления 24 апреля 2021 года
    5:42:12 4/24/2021
    На Лазареву субботу божественные открытки и славные поздравления 24 апреля 2021 года