24 апреля - День российского стоматолога: лучшие открытки и искрометные поздравления
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24.04
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24 апреля - День российского стоматолога: лучшие открытки и искрометные поздравления

8:50:234/24/2021Фото: bipbap
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Поздравьте сегодня своего любимого стоматолога.

Стоматологи, сегодня Принимайте поздравления! Дарит пусть работа радость, Позитив и вдохновение.

В праздник ваш желаю счастья,
Сил, здоровья и терпения,
Пусть работа вдохновляет
На победы и свершения.

24 апреля - День российского стоматолога

Стоматолог — всё для нас!
Много зубиков он спас.
Пусть всегда ваша работа
Будет радостью для вас. Креативных вам идей,
Солнечных, успешных дней,
Чтобы ваши пациенты
Улыбались до ушей! ***

С Днём стоматолога я поздравляю, В работе я успехов пожелаю. Довольными клиенты чтобы были И денежек побольше приносили.

Работа пусть всегда любимой будет,
А счастье и любовь пускай прибудет.
Здоровьица, конечно, тоже больше,
И отдых чуточку был дольше.

24 апреля - День российского стоматолога

С Днём стоматолога вас поздравляю,
Сил и терпенья в труде вам желаю!
Чтоб в кабинете уют и тепло,
Чтоб в начинаньях во всех повезло! Чтоб на работе всё было спокойно,
Чтоб награждали за труд ваш достойно.
Пусть исполняются все мечты,
Будете счастливы, радостны вы! *** Стоматолог — добрый врач!
Зубки от него не прячь.
Он поможет, исцелит
Кариес, пародонтит. Мы желаем Вам здоровья,
Счастья, радости, тепла.
Жизни легкой, беззаботной,
Света, благости, добра.

Вам желаем комплиментов. Щедрых, смелых пациентов, Чтоб они Вас не боялись И пошире улыбались.

24 апреля - День российского стоматолога

Сегодня день не иммунолога,
Не аллерголога, а стоматолога!
Желаем Вам всего прекрасного:
Здоровья, счастья, неба ясного! Пусть все чудесно получается,
И люди добрые встречаются,
Чтоб пациенты все лояльные,
И каждый месяц — премиальные! *** Тот, кто зубы людям лечит,
Очень важный человек.
И халат на нем красивый,
Белоснежный словно снег. Избавляет всех от боли,
И улыбки дарит нам.
Так что скажем мы спасибо
Дорогим зубным врачам! Пусть работа вам приносит
Радость, гордость и почет,
И тропа в больницу вашу
Никогда не зарастет!

24 апреля - День российского стоматолога

В кресле у тебя не страшно,
Потому что знают все —
Стоматолог первоклассный,
Есть доверие к тебе! Виртуозный ты в работе:
Ставить пломбы и сверлить.
Потому еще охота
Кабинет твой посетить!

По материалам сайтов bipbap.ru, pozdravok.ru

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